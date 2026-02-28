Close Menu

Amerikanci objavili listu najboljih rabljenih automobila do 30.000 dolara

Evo koji su najbolji rabljeni automobili stari tri do pet godina

Nakon što su tijekom pandemije dosegnule povijesni vrhunac, cijene rabljenih automobila u SAD-u posljednjih su se godina stabilizirale. To je otvorilo prostor kupcima koji žele iskoristiti amortizaciju i za razuman novac dobiti dobro opremljen, siguran i pouzdan automobil.

Američki MotorTrend objavio je popis najboljih rabljenih automobila ispod 30.000 dolara, fokusirajući se na modele stare tri do pet godina - konkretno iz razdoblja 2022. - 2024. U obzir su uzeli sigurnosne ocjene IIHS-a, podatke o ostatku vrijednosti, kao i ocjene kvalitete i pouzdanosti, prenosi tportal.

Zanimljivo, dok tržište opsjedaju SUV-ovi, na ovoj listi dominiraju limuzine i jedan hatchback. Naglasak je na balansu - performanse, udobnost, ekonomičnost i sigurnost.

2022. - 2024. BMW Serije 3

Cijena: oko 22.000 dolara

Aktualna generacija Serije 3 donosi više digitalizacije nego ikad, ali i dalje nudi ono po čemu je BMW poznat - snažne i uglađene motore te vrlo dobro upravljanje. Unutrašnjost djeluje premium, a veliki zasloni pojačavaju dojam modernosti.

Minus? Upravljač nema onoliko povratnih informacija koliko bi neki željeli, a dio funkcija prebačen je na dodirne zaslone bez dovoljno fizičkih tipki.

2022. - 2024. Acura Integra

Cijena: oko 21.000 dolara

Atraktivna Integra donosi solidnu kvalitetu izrade i zabavnu vožnju, uz praktičnost velikog prtljažnika. No, mnogi će primijetiti sličnost s Hondom Civic, uključujući CVT mjenjač koji ne oduševljava.

2022. - 2024. Genesis G70

Cijena: oko 20.000 dolara

Bivši dobitnik nagrade za automobil godine prema MotorTrendu nudi bogatu opremu i atraktivan dizajn. Slabija osnovna verzija motora kod modela 2022. i 2023. nije najimpresivnija, a prtljažnik je nešto manji od konkurencije.

2022. - 2024. Honda Accord

Cijena: od oko 21.000 dolara

Jedna od najpoznatijih srednje velikih limuzina i dalje briljira prostranošću, preciznim upravljanjem i učinkovitim hibridnim pogonom. Istina, najbolje verzije bile su rezervirane za više pakete opreme, ali na tržištu rabljenih mogu se pronaći dobro opremljeni primjerci unutar budžeta.

2022. - 2024. Toyota Camry

Cijena: oko 22.000 dolara

Camry je dugo bio sinonim za racionalan izbor. Nudi tri pogonske opcije - atmosferski četverocilindraš, snažniji V6 i štedljivi hibrid. Sigurnosne ocjene su vrlo dobre, a dizajn je odvažniji nego kod ranijih generacija. Stražnja klupa i prtljažnik ipak su nešto skromniji nego kod Accorda.

2022. - 2024. Kia K5

Cijena: oko 15.000 dolara

Kia K5 ističe se dizajnom i bogatom serijskom opremom. Često je povoljnija od usporedivih modela Accorda i Camryja, a čak se i sportska GT verzija može pronaći ispod 30.000 dolara. Nedostatak hibridne opcije i tek prosječna ekonomičnost snažnije GT izvedbe njezine su glavne slabosti.

