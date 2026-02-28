Amerikanci objavili listu najboljih rabljenih automobila do 30.000 dolara

Nakon što su tijekom pandemije dosegnule povijesni vrhunac, cijene rabljenih automobila u SAD-u posljednjih su se godina stabilizirale. To je otvorilo prostor kupcima koji žele iskoristiti amortizaciju i za razuman novac dobiti dobro opremljen, siguran i pouzdan automobil.

Američki MotorTrend objavio je popis najboljih rabljenih automobila ispod 30.000 dolara, fokusirajući se na modele stare tri do pet godina - konkretno iz razdoblja 2022. - 2024. U obzir su uzeli sigurnosne ocjene IIHS-a, podatke o ostatku vrijednosti, kao i ocjene kvalitete i pouzdanosti, prenosi tportal.

Zanimljivo, dok tržište opsjedaju SUV-ovi, na ovoj listi dominiraju limuzine i jedan hatchback. Naglasak je na balansu - performanse, udobnost, ekonomičnost i sigurnost.

2022. - 2024. BMW Serije 3

Cijena: oko 22.000 dolara

Aktualna generacija Serije 3 donosi više digitalizacije nego ikad, ali i dalje nudi ono po čemu je BMW poznat - snažne i uglađene motore te vrlo dobro upravljanje. Unutrašnjost djeluje premium, a veliki zasloni pojačavaju dojam modernosti.

Minus? Upravljač nema onoliko povratnih informacija koliko bi neki željeli, a dio funkcija prebačen je na dodirne zaslone bez dovoljno fizičkih tipki.

2022. - 2024. Acura Integra

Cijena: oko 21.000 dolara

Atraktivna Integra donosi solidnu kvalitetu izrade i zabavnu vožnju, uz praktičnost velikog prtljažnika. No, mnogi će primijetiti sličnost s Hondom Civic, uključujući CVT mjenjač koji ne oduševljava.

2022. - 2024. Genesis G70

Cijena: oko 20.000 dolara

Bivši dobitnik nagrade za automobil godine prema MotorTrendu nudi bogatu opremu i atraktivan dizajn. Slabija osnovna verzija motora kod modela 2022. i 2023. nije najimpresivnija, a prtljažnik je nešto manji od konkurencije.

2022. - 2024. Honda Accord

Cijena: od oko 21.000 dolara

Jedna od najpoznatijih srednje velikih limuzina i dalje briljira prostranošću, preciznim upravljanjem i učinkovitim hibridnim pogonom. Istina, najbolje verzije bile su rezervirane za više pakete opreme, ali na tržištu rabljenih mogu se pronaći dobro opremljeni primjerci unutar budžeta.

2022. - 2024. Toyota Camry

Cijena: oko 22.000 dolara

Camry je dugo bio sinonim za racionalan izbor. Nudi tri pogonske opcije - atmosferski četverocilindraš, snažniji V6 i štedljivi hibrid. Sigurnosne ocjene su vrlo dobre, a dizajn je odvažniji nego kod ranijih generacija. Stražnja klupa i prtljažnik ipak su nešto skromniji nego kod Accorda.

2022. - 2024. Kia K5

Cijena: oko 15.000 dolara

Kia K5 ističe se dizajnom i bogatom serijskom opremom. Često je povoljnija od usporedivih modela Accorda i Camryja, a čak se i sportska GT verzija može pronaći ispod 30.000 dolara. Nedostatak hibridne opcije i tek prosječna ekonomičnost snažnije GT izvedbe njezine su glavne slabosti.