Američki list: "Rusija aktivno pomaže Iranu"

Prema navodima izvora, otkako su Sjedinjene Države i Izrael u subotu pokrenuli zračne napade na Iran, Moskva je Teheranu dostavljala podatke o položajima pojedinih američkih vojnih sredstava u regiji, uključujući ratne brodove i zrakoplove.

Ističe se kako nije potpuno jasno u kojoj mjeri Rusija može pružiti precizne informacije, no jedan od sugovornika Washington Posta navodi da se čini kako je riječ o „prilično sveobuhvatnom naporu“ Moskve.

Rusija i Iran već godinama održavaju bliske političke i vojne veze. U siječnju 2025. dvije su zemlje potpisale sporazum o strateškom partnerstvu kojim su dodatno produbile suradnju, uključujući vojni i obrambeni sektor.

Iran je prošle godine s Moskvom sklopio i 20-godišnji sporazum o strateškom partnerstvu. Rusija istodobno gradi dva nova nuklearna bloka u Bušeru, lokaciji jedine iranske nuklearne elektrane, dok je Iran Rusiji isporučivao bespilotne letjelice tipa Šahed koje se koriste u ratu u Ukrajini.

Na pitanje novinara planira li Rusija pružiti Iranu i materijalnu pomoć, uključujući isporuke oružja, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da takav zahtjev nije zaprimljen.

„U ovom slučaju nije bilo zahtjeva s iranske strane. Naš dosljedan stav je svima dobro poznat i nije bilo promjena u tom pogledu“, izjavio je Peskov.

Rusija je u međuvremenu osudila američko-izraelske napade na Iran te pozvala na hitan prekid vatre. Iz Kremlja tvrde da Washington i Tel Aviv provociraju Iran na napade u regiji te upozoravaju da zasad nema znakova smirivanja sukoba.

Arapske države u Zaljevu, koje su bliske saveznice Sjedinjenih Država, našle su se pod napadima iranskih dronova i raketa nakon početka američko-izraelskih zračnih udara.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je optužilo SAD i Izrael da pokušavaju uvući arapske zemlje u širi regionalni sukob.

„Namjerno su izazvali Iran na uzvratne napade na ciljeve u nekim arapskim zemljama, što je dovelo do ljudskih i materijalnih gubitaka, zbog čega ruska strana duboko žali“, navodi se u priopćenju.

Dodaje se i kako Washington i Tel Aviv na taj način pokušavaju „uvući Arape u rat za tuđe interese“.