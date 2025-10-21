Alkar upisao poraz u Europskoj sjevernoj ligi

KK Alkar iz Sinja je prije tjedan dana ispisao povijest nastupivši prvi put u europskom natjecanju. Na gostovanju u Rumunjskoj izgubili su od Voluntarija s 92:72 da bi u utorak navečer dočekali engleske Bristol Flyerse u sklopu Europske sjeverne lige. Alkar je na kraju izgubio s 81:76.

Utakmica između Alkara i Bristola nije ponudila previše poena. Nakon prve četvrtine Flyersi su vodili sa 16:12 da bi ipak u drugoj četvrtini to u svoju korist preokrenuli Sinjani. Alkar je drugu dionicu dobio s 22:17 te se na poluvrijeme otišlo s 34:33 za sinjski klub.

Ipak, Sinjani su pokleknuli u drugom poluvremenu te su na kraju upisali poraz 81:76 i nakon dva kola Europske sjeverne lige imaju omjer 0-2, piše Sportklub.