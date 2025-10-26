ALKAR – DUBROVNIK 70-72: Sinjani tijesno poraženi na domaćem terenu

Košarkaši Alkara danas su od 19 sati igrali utakmicu 5. kola SuperSport Premijer lige protiv Dubrovnika u Sinju izgubili rezultatom 70:72. Prva, treća i posljednja četvrtina otišle su na stranu Alkara (16:15, 18:17, 21:17) što nažalost nije bilo dovoljno za nadoknadu rezultatskog zaostatka iz druge četvrtine gdje je Dubrovnik imao osam poena prednosti (15:23).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Klepo 16, 1sk, 2as, 1ukr, a potom Marčinković 11, 6sk, 6as, 2ukr; Tomašević 11, 5sk, 3as, 1ukr, 1blk; Matulina 10, 3sk, 1as, 1ukr; Gordon 8, 3sk, 2as, 1ukr; Krešić 5, 8sk, 2as, 1ukr; Karamarko 4, 3sk, 4as, 3ukr; Jukić 3, 1as; Šiško 2, 2sk, 1as, 1ukr; Jurela, Domazet i Mastelić.

Split će iduću utakmicu odigrati 2. studenog protiv Cedevite Junior na gostovanju u sklopu 6. kola SuperSport Premijer lige.