ALKAR – DINAMO 74-72: Sinjska momčad slavila nad Dinamom u gustoj borbi

Košarkaši Alkara danas su od 19:00 sati igrali protiv Dinama u Sinju u sklopu 3. kola FAVBET Premijer lige. Slavili su domaćini rezultatom 74:72 i to osvojivši samo prvu četvrtinu (23:12), dok su preostale tri otišle na stranu Dinama (14:21, 17:18, 20:21).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Cisse 29, 3sk, 6as, 2ukr, a potom Gordon 14, 7sk, 1as, 1blk; Krešić 7, 5sk, 1as, 1blk; Šiško 7, 4sk; Tomašević 6, 4sk; Jukić 4, 2sk, 1ukr; Jurela 4, 3as; Klepo 3, 3sk, 1ukr; Matulina, Domazet, Karamarko i Jusup.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 14. listopada protiv Voluntarija u gostima u sklopu 1. kola Europske sjeverne košarkaške lige u skupini A.