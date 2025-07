Alesso iznenadio Ultranaute i na splitsku pozornicu doveo Martina Garrixa

Riječima „Svi smo mi jedna obitelj i napravimo Split najsigurnijim mjestom na svijetu u ovih nekoliko dana“ otvoreno je jedanaesto izdanje festivala ULTRA Europe. Početak nove avanture obilježen je nastupima nekih od najvećih glazbenih velikana među kojima su Armin van Buuren, Alesso, Carl Cox, Solomun, a posebno iznenađenje večeri bio je neočekivani dolazak Martina Garrixa na glavnu pozornicu. Tisuće rasplesanih Ultranauta iz cijelog svijeta još je jednom udahnulo prepoznatljivu energiju zajedništva Parku Mladeži, hrvatskom domu elektroničke glazbe.

Najposebniji trenutak prve večeri bio je na samom kraju Alessovog seta, kada je na pozornicu izašao Martin Garrix. Zajedno su izveli niz prepoznatljivih festivalskih hitova uključujući obradu “Reload”, mashup Garrixove “Scared To Be Lonely” i Alessovu “Calling (Lose My Mind)”. Uslijedila je premijera njihove zajedničke pjesme “Inside Our Hearts” za koju je ovom dvojicu trebalo čak dvije godine da ju dovrše. Prva suradnja ovih dvojice glazbenih titana izazvala je snažnu reakciju publike, a nastup je istovremeno pratila i globalna publika putem službenog #ULTRALIVE prijenosa.

U ranim jutarnjim satima, na samom kraju prve festivalske noći, na pozornicu je izašao Damien Pinto, publici poznatiji kao “The Voice of Dance Music” te je svojim prepoznatljivim glasom predstavio novu gostujuću garnituru Hajdukovog dresa. Ovaj poseban trenutak dodatno su obilježile i atraktivne plesačice ULTRA Angels koje su zaplesale obučene u novi Hajdukov dres te tako predstavile svijetu plod suradnje između Hajduka i adidasa.

Uzbudljivo je bilo i na RESISTANCE pozornici, koja je prve večeri doživjela pravi povijesni trenutak - nastupila su dva istinska maga svjetske underground scene, Carl Cox i Solomun. Obojica su održali trosatne setove pruživši publici duboko, ritmično i hipnotizirajuće glazbeno iskustvo koje se rijetko doživi na istoj festivalskoj pozornici. Njihova imena imaju kultni status u elektroničkoj glazbi, a upravo su njihovi nastupi dodatno učvrstili poziciju pozornice RESISTANCE kao nezaobilazne točke festivala ULTRA Europe i jednog od najvažnijih prostora za globalnu techno i house scenu.

Večeras se vrata otvaraju u 20 sati, a organizatori poizivaju sve Ultranaute dan dođu na festival što ranije kako bi se izbjegle velike gužve i duga čekanja na ulazu! Na glavnoj pozornicu posjetitelji će imati priliku uživati u nastupu Joe2Shinea, Joela Corryja, Maddixa, Sofi Tukker, Stevea Angella, Tiesta i Johnna Summita dok će RESISTANCE pozornicu preuzeti Tomo in der Muhlen, Ginchy, Brina Knauss, MRAK i Artbat. Ulaznice se mogu osigurati na blagajnama festivala koje se otvaraju u 15 sati.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu, gdje će u narednim danima biti predstavljena brojna ovogodišnja iznenađenja te noviteti.

RASPORED DOGAĐANJA FESTIVALA ULTRA EUROPE 2025:

- 13. srpnja – ULTRA Europe, stadion Park Mladeži, Split srpnja – RESISTANCE Brač, 585 Club, Bol, Brač srpnja – ULTRA Beach Brač, Olife Beach Club, Milna, Brač srpnja – RESISTANCE VIS, tvrđava Fort George, Vis

