Aleksandar Rakić teško nokautiran, Murzakanov mu nanio četvrti poraz u nizu

Iako je protiv sebe imao čak 16 centimetara nižeg borca, s 18 centimetara deficita u dosegu, Aleksandar Rakić poražen je nokautom u prvoj rundu UFC 321 borbe od Azamata Murzakanova.

Time se srpski borac, ne tako davno jedan od glavnih kandidata za napad na UFC titulu poluteške kategorije, nije uspio vratiti pobjedama. Zapravo, nakon ovakvog poraza mogla bi mu i budućnost u promociji biti u pitanju, piše Gol.hr.

Rakić je počeo kako se očekivalo, a onda...

Rakić je borbu započeo tako što je pokušao kontrolirati distancu, odnosno koristiti svoju ogromnu prednost u visini i dosegu, ali nakon otprilike minute i pol odabrao je pritisak uz žicu, no bez prevelikog efekta. Sredinom runde došlo je i do klinča, ali kratkog odlaska u parter, no brzo su borci opet bili na nogama.

Nedugo nakon vraćanja na noge, došlo je do borbe na kratkoj distanci, a Murzakanov je to odmah iskoristio. Pogodio je pravu bombu u Rakićevo lice, baš u trenutku kad se činilo da Rakić kreće na rušenje.

Zbog toga je bio dovoljno dugo otvoren da ruski borac osjeti priliku za prednji direkt, a taj jedan udarac bio je dovoljan da on odvede svoj profesionalni omjer na 16-0, a austrijsko-srpskom borcu nanese četvrti poraz u nizu.

Udarac koji je završio borbu, zapravo prvu ozbiljnu stvar koju je 36-godišnji Murzakanov napravio u meču, pogledajte OVDJE.