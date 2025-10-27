Aldukova dominacija i sjajna sezona za Pelješac Racing

Na metkovskoj stazi 26. listopada 2025. vožena je posljednja utrka sezone u disciplini A11 kronometar, a više od šezdeset vozača okupilo se kako bi zaključilo godinu punu uzbuđenja. Unatoč promjenjivom vremenu i teškim uvjetima, Ante Alduk, vozač Autokluba Pelješac Racing, ponovno je pokazao zašto nosi titulu najboljeg.

Alduk je odnio generalnu pobjedu i postavio novi rekord staze, ostvarivši najbrža vremena u sve četiri vožnje. Njegovi glavni konkurenti, Deni Kmetović i Marko Trlin držali su ga pod pritiskom do samog kraja, no Alduk je ostao hladne glave i još jednom potvrdio svoju dominaciju.

„Staza je bila odlično pripremljena, ali kiša je stalno mijenjala uvjete. Morao sam u svakoj vožnji prilagođavati auto, ali sve se poklopilo kad je bilo najvažnije“, rekao je Alduk nakon utrke, ne skrivajući zadovoljstvo savršenim završetkom sezone.

Pelješac Racing – najbolja sezona u povijesti kluba

Uspjeh Alduka samo je šlag na torti fantastične godine za Autoklub Pelješac Racing, koji je ostvario povijesne rezultate u 2025. godini. Klub je osvojio prvo mjesto ukupnog poretka u autoslalomu u regiji te prvo mjesto u disciplini kronometar, potvrdivši status jednog od najuspješnijih klubova u Dalmaciji.

Još jedan ogroman uspjeh stigao je u brdskim utrkama, gdje je Pelješac Racing zauzeo treće mjesto u Prvenstvu Hrvatske, u konkurenciji čak 40 klubova – što je jedan od najvećih rezultata u povijesti kluba.

Svoju formu klub je potvrdio i na 4. Octan Festu, gdje je osvojio titulu prvaka u kronometru te dodatno učvrstio vodeću poziciju u Prvenstvu Dalmacije, osvojivši maksimalnih 60 bodova zahvaljujući vrhunskim vožnjama svojih članova:

Ante Alduk (klasa 6) – 1. mjesto

Anto Prnić (klasa 2) – 1. mjesto

Marin Grljušić (klasa 3) – 1. mjesto

Uz više od 20 aktivnih vozača u raznim disciplinama, Pelješac Racing je ponosno obranio titulu najboljeg kluba u autoslalomu u Dalmaciji, potvrdivši da se radi o ekipi koja ne poznaje granice kada su u pitanju strast, upornost i zajedništvo.

Klub je uputio veliku zahvalu svim vozačima, članovima i sponzorima na podršci tijekom sezone, a posebno Općini Orebić, Turističkoj zajednici Orebić, Općini Janjina, Vinariji Matuško i Agroturizmu Antunović, čija je pomoć bila ključna u ostvarivanju ovih povijesnih rezultata.

Pogled prema naprijed

Pelješac Racing već gleda prema sezoni 2026., s ambicijom da podigne ljestvicu još više. Ako se po ovoj sezoni sudeći, pred klubom su novi rekordi, nove pobjede i – još puno razloga za slavlje.