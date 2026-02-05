Albanija ukinula zabranu TikToka: Građanima ponovno omogućen pristup platformi

Albanske vlasti odlučile su ukinuti privremenu, jednogodišnju zabranu korištenja društvene mreže TikTok, izvijestili su u četvrtak domaći mediji.

Vijeće ministara dalo je zeleno svjetlo za povlačenje mjere kojom je bio ograničen pristup toj platformi, uz obrazloženje da su pitanja vezana uz javnu i društvenu sigurnost u digitalnom prostoru u međuvremenu riješena. Odlukom, potpisanom početkom tjedna, Nacionalnom tijelu za kibernetičku sigurnost naloženo je da obustavi tehničke blokade, čime se korisnicima ponovno omogućuje neometan pristup TikToku.

Podsjetimo, Albanija je u ožujku 2023. uvela zabranu nakon ubojstva 14-godišnjeg Martina Canija u blizini škole “Fan Noli” u Tirani. Dječak je smrtno stradao nakon sukoba s vršnjakom, koji je, prema tadašnjim navodima, započeo i eskalirao putem društvenih mreža.

Mjesec dana nakon tragedije vlada je donijela odluku o zabrani TikToka, iako su i obitelj stradalog dječaka i sama platforma tvrdili da on nije bio korisnik te društvene mreže. U to je vrijeme premijer Edi Rama upozoravao na negativan utjecaj društvenih mreža, posebno TikToka i Snapchata, na djecu i mlade.

Odluka o ukidanju zabrane stupa na snagu nakon objave u Službenom glasniku, a tada će građani Albanije ponovno moći koristiti TikTok bez ograničenja.