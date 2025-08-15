Albanci slave povijesni uspjeh: "Dinamo je izbacio hrvatskog giganta"

Nogometaši Hajduka završili su europski put u trećem pretkolu Konferencijske lige. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, Splićani su u uzvratu protiv Dinamo Cityja u Albaniji, poslije 120 minuta igre, izgubili 3:1 te ispali s ukupnih 4:3.

Albanci su poveli u 14. minuti preko Batona Zabergje, što je bio i rezultat regularnog dijela utakmice. Hajduk je izjednačio u 99. minuti golom Frana Karačića, no domaćin je preokrenuo u produžecima – Eridon Qardaku pogodio je u 109., a Hekuran Berisha dvije minute kasnije.

Dinamo City će u play-offu Konferencijske lige igrati protiv poljske Jagiellonije, koja je s ukupnih 3:2 izbacila danski Silkeborg.

Albanski mediji o „povijesnom uspjehu“

Dok u Splitu vlada tuga, albanski mediji slave. Portal Kohajone naslovio je izvještaj: „Dinamo u povijesnom uspjehu ušao u play-off Konferencijske lige, izbacio Hajduk“.

SportEkspres ističe trenera Ilira Daju kao „čudotvorca“ koji je „ispisao povijest“ i odveo klub u play-off.

Portal Balkanweb piše kako je Dinamo „odigrao sjajnu utakmicu i izbacio giganta Hajduk Split iz Europe“, dok GazetaExpress navodi da je „fantastični Dinamo izbacio hrvatskog giganta iz Europe“.