Ako vam muž ima ljubavnicu, večeras ide kod nje. Uhvatite ga

Iako se božićni duh osjeća posvuda, za neke parove blagdanska idila mora pričekati. Današnji dan, prvi petak u prosincu, poznat je kao "Cheatmas". Pojam je nastao spajanjem engleskih riječi "cheat" (varati, prevariti partnera) i "Christmas" (Božić), a označava dan uoči blagdana kada nevjerni partneri često dogovaraju posljednje tajne susrete, piše Index.

"Cheatmas" ili "Nevjerni petak" najprometniji dan u godini za partnere sklone aferama, koji ga koriste za posljednji tajni susret prije nego što se posvete obiteljskim obvezama.

Novi podaci stranice IllicitEncounters.com, najvećeg britanskog portala za izvanbračne veze, otkrivaju da su pretrage uoči "Nevjernog petka" porasle za čak 31 posto. Tisuće Britanaca, čini se, koriste predblagdansku gužvu kao savršen paravan da se na nekoliko sati iskradu svojim ljubavnicima ili ljubavnicama.

Savršen alibi

Terapeutkinja za veze Jessica Leoni s IllicitEncounters.com objašnjava ovaj fenomen. "Ljudi grabe posljednju dozu uzbuđenja prije ulaska u ono što za mnoge predstavlja 'maraton obiteljskog pretvaranja'", izjavila je.

Ispovijest nevjerne supruge

Jedna od žena koja planira iskoristiti današnji dan je i Lisa (ime je promijenjeno), koja je za portal otkrila svoje planove. "Od sljedećeg tjedna raspored mi je potpuno lud - idem na muževljevu božićnu zabavu, tu je i dječja priredba, a ugošćujemo i njegovu obitelj za blagdane. Danas je moja jedina prilika", ispričala je.

"Rekla sam mužu da idem u veliku božićnu kupovinu s prijateljicom. U stvarnosti, idem na dugi ručak i nekoliko sati iskrenog razgovora s nekim tko me doista sluša. Želim se ponovno osjećati kao 'ja', prije nego što iduća tri tjedna moram biti 'mama', 'domaćica' i 'supruga'", povjerila se.

Znakovi za uzbunu

Stoga, ako se vaš partner danas ponaša neobično, Leoni savjetuje da obratite pažnju. "Ako je vaš partner danas iznenada 'nedostupan', neobično je željan samostalnog odlaska u kupovinu ili ima čudno detaljnu priču o pomaganju prijatelju, vaša intuicija možda zvoni s razlogom", upozorava ona.

"'Cheatmas' je dan kada se tajni i stvarni svijet sudaraju pod okriljem blagdanskih ukrasa i lažne dobre volje", zaključuje Leoni.