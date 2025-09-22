Ako ste stariji od 60, ova hrana mogla bi vam pogoršati krvni tlak

Visoki krvni tlak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema današnjice i pogađa svaku četvrtu odraslu osobu. Prosječna dob u kojoj se dijagnosticira hipertenzija je 46 godina, što znači da se javlja prilično rano. Ako se tlak ne kontrolira, povećava rizik od srčanog i moždanog udara, a posebno je važno obratiti pozornost na zdravlje srca nakon 60. godine. Dobra je vijest da se krvni tlak može sniziti promjenama prehrane i načina života, uz lijekove kada su potrebni.

Iako mnogi paze na glavne obroke, poput doručka i večere, međuobroci često prolaze "ispod radara". Kardiolozi upozoravaju da upravo jedna vrsta grickalica može biti osobito štetna - slane grickalice.

"Jedenje hrane s puno natrija, poput slanih pereca i čipsa, može povisiti krvni tlak u kratkom roku", kaže kardiologinja dr. Joy Gelbman za Parade. Kardiolog dr. Srihari S. Naidu dodaje da natrij zadržava vodu u tijelu, povećava volumen krvi i time podiže tlak u arterijama, prenosi Index.

Postoje sigurnije alternative

Mnogi popularni slani međuobroci sadrže daleko više natrija nego što ljudi misle. Primjerice, otprilike 30 grama slanih pereca sadrži čak 1.120 miligrama natrija, dok Američko udruženje za srce preporučuje manje od 2.300 miligrama dnevno, idealno ispod 1.500. Velike količine soli nalaze se i u kiselim krastavcima, goveđem suhom mesu i slanom kikirikiju.

"Dugotrajna konzumacija takvih grickalica može uzrokovati trajno povišen tlak, što zadebljava stijenke srca i krvnih žila te povećava rizik od moždanog udara i prerane smrti", upozorava liječnik dr. Paul Bhella.

Kardiolozi ipak naglašavaju da postoje sigurnije alternative. "Za one koji žele slane grickalice, dobar izbor su kokice bez soli, pečeni čips s malo natrija, svježe povrće ili pečeni slanutak", savjetuje dr. Gelbman. Dodaje da začinsko bilje poput papra, ružmarina, češnjaka ili paprike može dodati okus bez povećanja rizika.

"Bilje i začini mogu imati antioksidativna i protuupalna svojstva te dodatno podržati zdravlje srca", zaključila je.