Ako primijetite ove znakove, imate povišen kortizol

Kortizol, poznat kao hormon stresa, u malim količinama priprema tijelo za reakciju "bori se ili bježi", ali njegov višak može uzrokovati upale i brojne zdravstvene probleme. Kroničan stres utječe na svaki dio tijela - od probave i kože do srca i mozga. Liječnik dr. Kunal Sood otkrio je šest znakova povišenog kortizola i objašnjava kako ih prepoznati te što učiniti kako bi se razina kortizola prirodno snizila.

1. Nakupljanje masnog tkiva na trbuhu, licu i vratu

Dr. Sood navodi da je debljanje na području trbuha, lica i stražnje strane vrata često povezano s visokim kortizolom, osobito kada ruke i noge ostaju iste veličine. Ovakav obrazac masnog tkiva javlja se kod dugotrajnog stresa ili kod Cushingovog sindroma, kada je kortizol kronično povišen. Visok kortizol može uzrokovati i "moon face" (zaobljeno lice) te masnu izbočinu na vratu poznatu kao "buffalo hump". Ova pojava često prati povišen krvni tlak i poremećaje šećera u krvi, prenosi Times of India.

2. Problemi s kožom

Povišeni kortizol može stanjiti kožu jer razgrađuje proteine, čineći je osjetljivijom i sklonijom ranama, modricama i sporom zacjeljivanju. Također povećava lučenje sebuma, što pogoršava akne. Dr. Sood objašnjava da se mogu pojaviti crvene strije na mjestima gdje se nakuplja masno tkivo, poput trbuha i bedara, kao i pogoršanja ekcema, psorijaze ili rozaceje. Stres zbog visokog kortizola ubrzava i starenje, dovodeći do suhoće i bora.

3. Probavne smetnje

Prema liječniku, želudac je jedan od prvih organa koji reagira na stres, a dugotrajno povišen kortizol može učiniti crijeva propusnijima, uzrokujući nadutost i nelagodu. Poremeti se i osjetljiva veza između mozga i crijeva, što mijenja ravnotežu crijevnih bakterija. Ta neravnoteža može dovesti do iritabilnog crijeva (IBS) ili nepravilne probave. Sve to uzrokuje upala koju stvara višak kortizola i koja negativno utječe na motilitet i izlučivanje u crijevima.

4. Bolovi u mišićima i zglobovima

Kortizol pod stresom razgrađuje mišićno tkivo kako bi stvorio energiju, što dugoročno slabi mišiće i opterećuje zglobove. Dr. Sood ističe da visok kortizol smanjuje gustoću kostiju i mišićnu masu, što može dovesti do bolova, umora pa čak i osteoporoze. Mnogi ljudi pogrešno misle da je kronični umor normalan dio starenja, ali dugotrajni bolovi i slabost ne bi se smjeli ignorirati.

5. Česte prehlade i infekcije

Kortizol je usko povezan s imunitetom, pa iako kratkotrajna upala pomaže tijelu da se bori protiv infekcija, dugotrajno povišen kortizol slabi obrambeni sustav. Slabiji imunitet omogućuje virusima i bakterijama da lakše uđu u organizam, a oporavak nakon infekcija postaje sporiji. Visok kortizol smanjuje aktivnost T-stanica i produkciju citokina, ostavljajući tijelo ranjivijim.

6. Neredovite menstruacije kod žena

Dr. Sood naglašava da kortizol utječe i na hormonalnu ravnotežu žena. Dugotrajno povišen kortizol narušava komunikaciju između mozga i jajnika, što može dovesti do neredovitih, preskočenih ili potpuno izostalih menstruacija. Razlog je taj što stresni hormoni smanjuju proizvodnju estrogena i drugih spolnih hormona, što često uzrokuje pad libida.