Ako ove stvari radite stalno, prerano starite

Način života, poput unosa tekućine, upravljanja stresom i navika spavanja, mnogo snažnije utječe na brzinu starenja, piše Nova.rs.

1. Nikada ne pravite pauzu

Kronično preopterećenje poslom drži simpatički živčani sustav stalno aktivnim, što vodi do izgaranja, poremećaja raspoloženja i oslabljenog imuniteta.

"Naša biologija funkcionira u ritmovima – budnost i san, stres i oporavak. Kada nikada ne stanemo, oduzimamo tijelu vrijeme potrebno za obnovu", kaže Kevin Mistry, dr. med.

Dr. Mistry savjetuje da svakog poslijepodneva odvojite 15 minuta za nestrukturirano vrijeme. Dopustite mislima da lutaju bez osjećaja krivnje i vratite zaboravljenu vještinu nerada.

2. Kronična dehidracija

Mnogi ljudi žive u dugotrajnom stanju blage dehidracije, što utječe na rad mozga, detoksikaciju i podmazivanje zglobova.

"Dehidracija smanjuje volumen moždanog tkiva i pogoršava koncentraciju, raspoloženje i pamćenje", ističe Kevin Mistry, dr. med.

S vremenom to dovodi do umora, ubrzanog starenja kože, problema s bubrezima i slabije otpornosti na stres. Preporuka je započeti dan velikom čašom vode s malo morske soli i limuna, a zatim piti vodu ravnomjerno tijekom dana.

3. Pretjerano nošenje slušalica

Slušalice pomažu koncentraciji, ali njihova dugotrajna uporaba može imati negativne posljedice.

"Dugotrajna uporaba slušalica odvaja vas od senzornog okruženja i preopterećuje slušni sustav, što dovodi do mentalnog umora", kaže Kevin Mistry, dr. med.

Prekomjerna uporaba može utjecati i na loše držanje tijela, pritisak na živce, smanjen protok krvi prema mozgu i slabiju respiratornu funkciju.

4. Preskakanje treninga snage

Mišićna masa jedan je od ključnih pokazatelja zdravog starenja. Njezino smanjenje usporava metabolizam i povećava rizik od dijabetesa.

"Mišići proizvode snažne protuupalne tvari koje štite mozak i imunitet", navodi Kevin Mistry, dr. med.

Dovoljno je deset minuta vježbi s vlastitom težinom svakog jutra.

5. Život pod stalnim stresom

Kronični stres povezan je sa srčanim bolestima, probavnim problemima i oslabljenim imunitetom.

"Stres ubrzava stanično starenje i povećava rizik od kroničnih bolesti povezanih s godinama", kaže Jennifer Hankenson, dr. med.

Vježbe svjesne prisutnosti, meditacija ili duboko disanje – čak i pet do deset minuta dnevno – mogu značajno pomoći.

6. Zanemarivanje oralne higijene

Pranje zubi prije spavanja važnije je za dugovječnost nego što se misli. Ljudi koji to redovito čine imaju manji rizik od prerane smrti.

"Bakterije iz usne šupljine mogu putem krvi utjecati na zdravlje srca“, upozorava Jennifer Hankenson, dr. med.

7. Spavanje sa šminkom

Ova navika ubrzava starenje kože, remeti regeneraciju i potiče pojavu akni.

"Tijekom dubokog sna koža se najintenzivnije obnavlja. Začepljena površina ometa taj proces", objašnjava Kevin Mistry, dr. med.

Preporučuje se skidanje šminke prirodnim uljem, poput jojobinog, uz blagu masažu lica.

8. Stalna vezanost uz uređaje

Neprestano izlaganje ekranima drži živčani sustav u stanju pripravnosti.

"Vagusni živac, koji smiruje srce i probavu, zahtijeva trenutke tišine", kaže Joseph M. Mersola, dr. osteopatije.

Odmor nije lijenost, već obnova.

9. Negativan pogled na život

Dugotrajna negativnost utječe na mentalno i tjelesno zdravlje.

"Negativne emocije s vremenom mogu pridonijeti kroničnim upalama i stresu", ističe Lakelin Eichenberger, dr. psihologije.

Vođenje dnevnika zahvalnosti i okruživanje pozitivnim ljudima može napraviti veliku razliku.

10. Odsutnost planova

Nedostatak svrhe negativno utječe na psihu i tijelo.

"Imati se čemu radovati donosi motivaciju i vitalnost", kaže Lakelin Eichenberger, dr. psihologije.

11. Neizazivanje mozga

Bez novih izazova mozak gubi prilagodljivost.

"Nedostatak mentalne stimulacije povećava rizik od kognitivnog propadanja", upozorava Lakelin Eichenberger, dr. psihologije.

12. Nedostatak društvenog života

Socijalna izolacija dugoročno narušava zdravlje.

"Boravak među ljudima kroz aktivnosti koje volite štiti mentalno zdravlje", navodi Jessica Corona Irvin, registrirana medicinska sestra.

13. Cjelodnevno sjedenje

Dugotrajno sjedenje usporava metabolizam i slabi mišiće.

"Kretanje šalje snažne signale protiv starenja", ističe Joseph M. Mersola, dr. osteopatije.

Preporučuje se ustajanje svakih 30 minuta te svakodnevno kretanje u trajanju od 30 do 45 minuta.