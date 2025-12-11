Ako imate ovaj proizvod kod kuće, odmah ga bacite! Opasan je

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda RAJČICE CHERRY 500g, godina berbe 2025, LOT 47/03 zbog povišene razine pesticida acetampirida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu: Dobavljač: Bruno S.R.L., Vallese di Oppeano, Verona, Italija Maloprodaja: PLODINE d.d., Rijeka