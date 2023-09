AJDUKOVIĆ NAKON PORAZA: Žrtvovao sam jedan period da bih napredovao u nekom tehičkom polju

Hrvatska danas igra zadnji meč na Davis Cupu u Splitu protiv Nizozemske. Prvi je na teren izišao Duje Ajduković koji je izgubio od Botica Van De Zandschulpa. Nizozemac je bio bolji rezultatom 1:2 (3:6, 6.3, 5:7) nakon gotovo dva sata, a Ajduković je medijima iznio svoje viđeje utakmice.

„Definitivno je poseban osjećaj igrati za reprezentaciju. Ovo je za mene bilo jedno od ljepših iskustava. Nisam ušao u meč idealno, meni je ovo bio prvi meč ovaj tjedan, a on ih je odigrao dva. Prvi je set prošao brzo, nisam to smio dopustiti. Bilo je par situacija na crti u trećem setu, bilo je glupo očekivati da on neće pogriješiti.“

„Ovo je potvrda da mogu igrati na većim scenama, nikad nisam mislio da ne mogu. Žrtvovao sam jedan period da bih napredovao u nekom tehičkom polju. Napredovao sam, ali vidjet ćemo kolikom će brzinom to ići. Siguran sam da ću napredovati.“

„Do kraja godine želim dignuti razinu dokle god mogu i doći na Australian Open spreman koliko god mogu biti. Ćorić i Čilić imaju nivo iznad svih nas. Imamo kvalitetne i mlade igrače poput Dina Prižmića, Luke Mikruta i Milija Poljička. Nema straha za budućnost“, zaključio je.