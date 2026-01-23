AI zdravstveni asistent stiže na WhatsApp

U konferencijskoj dvorani Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) u Zagrebu u ponedjeljak, 27. siječnja 2026. godine, s početkom u 10.30 sati, bit će javno predstavljen "ZdrAVKO" – AI digitalni zdravstveni asistent namijenjen građanima.

Razvijen u suradnji HZJZ-a i Ministarstva zdravstva

Riječ je o inovativnom alatu razvijenom u suradnji HZJZ-a i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, s ciljem unaprjeđenja zdravstvene pismenosti i lakšeg pristupa provjerenim i relevantnim zdravstvenim informacijama.

"ZdrAVKO" će građanima biti dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, putem aplikacije WhatsApp. Prema najavama, asistent će pružati pouzdane informacije iz područja prevencije bolesti, uključujući podatke o preventivnim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti te drugim temama važnima za očuvanje i unapređenje zdravlja.

Iz HZJZ-a ističu kako razvoj "ZdrAVKA" predstavlja važan iskorak u modernizaciji javnozdravstvene komunikacije i odgovor na suvremene zdravstvene izazove, posebno u kontekstu bolesti s visokom prevalencijom u Hrvatskoj. Kroz ovakva digitalna rješenja, navode, jača se dostupnost informacija, povjerenje građana te njihova aktivna uloga u brizi za vlastito zdravlje.

Tko se obraća medijima?

Na predstavljanju će se medijima obratiti ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić, ravnatelj HZJZ-a izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak te pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a doc. dr. sc. Tomislav Benjak.

Predstavljanje će se održati u prostorijama HZJZ-a na adresi Rockefellerova 7, na prvom katu.