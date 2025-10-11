AFC UNIVERSITAS - MNK HAJDUK 3-3: Podjela bodova u gradskom derbiju na Gripama

Futsaleri AFC Universitasa i MNK Hajduka odigrali su neriješeno u sklopu 2. kola 1. Hrvatske malonogometne lige, 3:3.

Gradski je derbi započeo vodstvom AFCU-a preko Gotovca u 9. minuti kada je primio prsima loptu Crnjca i iz okreta je poslao u mrežu. Potom je Crnjac u 16. minuti udvostručio prednost, Bubalo je povukao i dodao mu, a on je iz prve poslao u gornji desni kut za 2:0 na poluvremenu.

U drugom je poluvremenu Hajduk smanjio rezultatski zaostatak preko Blaževića iz najstrože kazne, šesterca, a isti je igrač zabio i u 27. minuti za poravnanje rezultata. AFCU je potom ponovno došao u vodstvo preko Tustonjića koji je prebacio Čizmića nakon asistencije Gotovca, a konačnih 3:3 postavio je Kulić u 34. minuti susreta.