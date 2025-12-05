Close Menu

Advent u srcu Biokova: Malo selo oživjelo tradiciju i blagdanski duh, sve pozivaju na fritule i kuhano vino

Ne propustite Advent u zaselku Zec - Kruševac

U podnožju strmih litica sjevernog Biokova, u malom zaseoku Zec Kruševac u općini Zagvozd, i ovog prosinca svijetli adventska čarolija. Malo selo domaćin je jedinstvenog božićnog događanja koje njeguje tradiciju i obiteljsku povezanost.

Mnogi su se okupili kako bi uredili selo: borovi su okićeni, jaslice postavljene, a kuće i dvorišta dobile su novi život. Svi radovi izvedeni su volonterski – od prikupljanja sredstava do ukrašavanja i pripreme hrane i pića.

WhatsApp Image 2025 12 05 at 10 12 35
GALERIJA
Kliknite za pregled

Za razliku od blještavila gradskih adventa, ovdje nema raskošnih scenografija ili skupih izvođača. Sve je rađeno iz ljubavi prema zavičaju i želji da se ponovno okupi obitelj. Svijeće, upaljena ognjišta i smijeh raseljenih mještana stvaraju osjećaj pravog Božića kakav se rijetko doživi.

"Vrata su otvorena svima koji žele doživjeti naš advent. Šestog prosinca stiže sveti Nikola s darovima, a 13. prosinca organiziramo tombolu uz glazbu. Sve pripremamo sami", dodaje Marijan Zec, organizator.

Otvaranje je 6. prosinca u 17 sati. Blagdanski program održava se svakog vikenda, uz fritule, kobasice, palačinke, kuhano vino i gin.

"Veliki, mali, mladi i stari - svi su pozvani i dobrodošli, nadamo se da će doći u velikom broju", poručuje Zec.

Tako Zec Kruševac, premda maleno i gotovo zaboravljeno, ove zime postaje mjesto okupljanja i blagdanskog veselja – podsjetnik da prava čarolija adventa ne leži u luksuzu, već u zajedništvu, tradiciji i ljubavi prema rodnom kraju.

