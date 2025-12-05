Advent u srcu Biokova: Malo selo oživjelo tradiciju i blagdanski duh, sve pozivaju na fritule i kuhano vino

U podnožju strmih litica sjevernog Biokova, u malom zaseoku Zec Kruševac u općini Zagvozd, i ovog prosinca svijetli adventska čarolija. Malo selo domaćin je jedinstvenog božićnog događanja koje njeguje tradiciju i obiteljsku povezanost.

Mnogi su se okupili kako bi uredili selo: borovi su okićeni, jaslice postavljene, a kuće i dvorišta dobile su novi život. Svi radovi izvedeni su volonterski – od prikupljanja sredstava do ukrašavanja i pripreme hrane i pića.

Za razliku od blještavila gradskih adventa, ovdje nema raskošnih scenografija ili skupih izvođača. Sve je rađeno iz ljubavi prema zavičaju i želji da se ponovno okupi obitelj. Svijeće, upaljena ognjišta i smijeh raseljenih mještana stvaraju osjećaj pravog Božića kakav se rijetko doživi.

"Vrata su otvorena svima koji žele doživjeti naš advent. Šestog prosinca stiže sveti Nikola s darovima, a 13. prosinca organiziramo tombolu uz glazbu. Sve pripremamo sami", dodaje Marijan Zec, organizator.

Otvaranje je 6. prosinca u 17 sati. Blagdanski program održava se svakog vikenda, uz fritule, kobasice, palačinke, kuhano vino i gin.

"Veliki, mali, mladi i stari - svi su pozvani i dobrodošli, nadamo se da će doći u velikom broju", poručuje Zec.

Tako Zec Kruševac, premda maleno i gotovo zaboravljeno, ove zime postaje mjesto okupljanja i blagdanskog veselja – podsjetnik da prava čarolija adventa ne leži u luksuzu, već u zajedništvu, tradiciji i ljubavi prema rodnom kraju.