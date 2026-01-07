"Adio, Marjanko naša": Umrla je Davorka Šegvić

Preminula je Davorka Šegvić, dugogodišnja članica Pjevačko društvo Marjan.

Vijest o njezinoj smrti objavljena je na društvenim mrežama društva, uz emotivnu poruku u kojoj su se članice oprostile od svoje Dade, istaknuvši prazninu koju njezin odlazak ostavlja, ali i trajni trag koji je ostavila u zajedničkom pjevanju.

"Ponosne smo što smo te imale. Ostat ćeš u svakoj našoj noti, u svakom otpjevanom pianu“, poručile su članice, oprostivši se riječima: "Adio Dado naša, adio Marjanko naša."

Davorka Šegvić ostat će zapamćena kao dio glazbenog i ljudskog identiteta Pjevačkog društva Marjan, kojem je pripadala i kojem je dala dio sebe.