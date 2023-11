'A KAKO TO, KAKO TO!' Predsjednik Plokita oštro prozvao vodstvo PIN-a i gradske vlasti

Luka Čelar, predsjednik vijeća kotara Plokite oštro je prozvao PIN i gradske vlasti.

"Projekt financiran sredstvima EU vezano za postavljanje česme na području Splita.

Dok se po cijelom gradu postavljaju iste a u negdje i po 2, u našem kvartu je to ne izvedivo.

KAKO TO, KAKO TO!

Htjeli smo sami financirati postavljanje i tražili suglasnost nadležne službe međutim nisu nam je dali. Navodno problem je sa zemljištem u cijelom kvartu!

KAKO TO, KAKO TO!

2. Projekt financiran sredstvima EU vezano za hortikulturalno oplemenjivanje nazvano Zazelenimo Split.

Dok se po cijelom gradu sade stabla zamislite na našim Plokitama niti jedno! KAKO TO, KAKO TO!

Kažu iz PIN-a da im nismo zanimljivi. Navodno problem je sa zemljištem.

A KAKO TO, KAKO TO!

Obje navedene stvari vam moram pojasniti.

Naime u protekle dvije i pol godine smo potrošili preko 150000 kuna za hortikulturalno uređenje javnih gradskih površina, sadnju stabala,postavljanje klupa,koševa....

Sve to je financirano bilo iz naših kotarskih decentraliziranih sredstava koja su nam ionako nikakva.

Znači dok smo mi plaćali, Plokite su vam bile zanimljive i nije bio apsolutno nikakav problem sa zemljištem na području cijelog kotara!

Gospodo moja....KAKO TO, KAKO TO!

Sramotno objašnjenje vodstva PIN-a koju podržava ova gradska vlast.

Dragi moji susjedi,prijatelji,stanovnici mojih Plokita, vama svima na znanje!

To je to", priopćio je Čelar.