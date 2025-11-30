VIDEO Prosvjednici napadnuti bojom na Dalmatinskom maršu

Prosvjednici su u Zadar stigli iz svih dijelova Dalmacije. Planirano je da povorka prijeđe most, a zatim Kalelargom dođe do Foruma. Organizatori su tamo predvidjeli čitanje poezije i poruka protiv fašizma.

Atmosfera je na početku bila napeta, ali bez većih incidenata. Ipak, drama je izbila u trenutku dok je povorka prelazila most. Skupina kontraprosvjednika s fantomkama na glavama gliserom je stigla do mosta i bojom gađala prosvjednike, javlja eZadar.

Snimku pogledajte OVDJE.