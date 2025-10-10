9. Memorijalni turnir mini ragbija "Mihovil Radja" okuplja mlade sportaše iz regije i inozemstva

Ovog vikenda igralište na Starom Placu ponovno će biti ispunjeno dječjim smijehom, sportskim nadmetanjem i jajolikom loptom. Održava se 9. Memorijalni turnir mini ragbija "Mihovil Radja", u čast bivšeg igrača, trenera i predsjednika Ragbi kluba Nada – čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u splitskom i hrvatskom ragbiju.

Uz financijsku potporu Ministarstva turizma i sporta, turnir okuplja oko 200 djevojčica i dječaka u dobi od 6 do 14 godina, podijeljenih u četiri uzrastne kategorije. Mlade nade ragbija natjecat će se tijekom dva dana, a turnir će biti i prilika za razvijanje sportskog duha, prijateljstva i ljubavi prema ragbiju.

Program turnira:

Subota, 11. listopada: od 16 sati natječu se ekipe u kategorijama do 14 i do 12 godina.

Nedjelja, 12. listopada: od 10 do 13 sati igraju najmlađi – kategorije do 10 i do 8 godina.

Završna svečanost i dodjela priznanja planirane su za nedjelju u 13 sati.

Na turniru sudjeluju klubovi iz Hrvatske – RK Brač, RK Dubrovnik, RK Makarska Rivijera, RK Nada i RK Sinj – a međunarodni karakter turniru daju RK Čelik iz Bosne i Hercegovine te RK Ljubljana iz Slovenije.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta i ragbija da dođu na tribine Starog Placa i podrže mlade sportaše. Očekuje se mnogo uzbuđenja, borbenosti i iskrene dječje radosti – sve to u duhu "fair play" igre.

Jer život je ionako ragbi. Uđi u igru!