819 skala do vrha: održava se 12. Marjanska skalinada

Na Uskrsni ponedjeljak, 06.travnja u 11 sati u organizaciji Maraton kluba "Marjan" održava se tradicionalna 12. Marjanska skalinada. Start utrke je uz Solurat na Trumbićevoj obali, a cilj je na vrhu Marjana - Telegrinu na 178 m/nm. Natjecatelji na stazi na putu do vrha prelaze 819 skala i 1300m. Start je pojedinačni, a natjecatelji u pravilu startaju svakih 20 sekundi na znak volontera na startnoj crti. Trči se uzbrdo Marjanskim skalama do Prve vidilice, dalje Šetalištem Luke Botića do crkvice Sv. Nikole, pa skalama prema Šetalištu Jurja Kolombatića (Zoološki vrt) i na kraju preko zadnjih 314 skala do vrha Telegrin gdje ih dočekuju volonteri s prigodnim finišerskim medaljama i okrijepom. Nakon završetka utrke natjecatelji se spuštaju na Prvu vidilicu gdje uz glazbeno – zabavni program slijedi druženje uz dodjelu trofeja i medalja.

Sudionici Marjanske Skalinade su većinom rekreativni natjecatelji, dobi u širokom rasponu čak do 80 godina starosti. Skalinada privlači više od dvjesto natjecatelja s tim da je broj natjecatelja u stalnom porastu. Kroz ovakvo natjecanje promoviramo aktivan način života i potičemo sve starosne uzraste na bavljenje fizičkom aktivnošću. Bavljenje rekreativnim sportom osim što doprinosi očuvanju i poboljšanju zdravlja ljudi, jačanjem društvenih kontakata i društvenih veza značajno osnažuje društvo u cjelini.

Detalje o prijavi možete pronaći na Facebook stranici i webu MK "Marjan".