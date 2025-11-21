71-godišnja žena ostala bez gotovo 100.000 eura. Splitska policija istražuje slučaj

Policijskim službenicima je 20. studenoga 2025. godine pristupila 71-godišnja žena koja je prijavila da je tijekom srpnja 2025. godine putem interneta stupila u kontakt s osobama koje su se predstavljale kao zaposlenici tvrtke koja navodno pruža usluge trgovanja i investiranja.

Oštećena je na internetskoj stranici unijela svoje podatke, nakon čega ju je kontaktirala nepoznata muška osoba koja joj se predstavila pod drugim imenom te ju navela da će u njezino ime trgovati zlatom uz proviziju. U uvjerenju da sudjeluje u legitimnom ulaganju, oštećena je u četiri navrata uplatila ukupno 98.441 euro.

Nakon što je zatražila isplatu novca, komunikacija s nepoznatom osobom je prekinuta, a uplata sredstava nije vraćena.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta počinitelja kaznenog djela prijevare.