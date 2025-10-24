48-godišnjak u Zagrebu u kući skrivao šest vrsta droge

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Sumnja se da je nabavljao i preprodavao veće količine raznih narkotika, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema navodima policije, osumnjičeni je, protivno zakonu, nabavljao veće količine amfetamina, smole konoplje, konoplje, LSD-a, MDMA i kokaina. Drogu je potom skrivao, vagao i prepakiravao u svojoj kući na području Trnja s ciljem daljnje prodaje.

Pretraga otkrila skladište droge

Pretragom obiteljske kuće kojom se 48-godišnjak koristi, provedenom u srijedu, 22. listopada, u popodnevnim satima, policajci su pronašli značajne količine narkotika. Zaplijenjeno je ukupno 445 grama amfetamina, 113,75 grama smole konoplje u sedam pakiranja, 12,04 grama konoplje u pet pakiranja, 11 tableta MDMA, pet doza LSD-a te 1,08 grama kokaina.

Osim droge, pronađena je i digitalna vaga s tragovima narkotika te određeni novčani iznos za koji se sumnja da potječe od preprodaje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.