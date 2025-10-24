Close Menu

48-godišnjak u Zagrebu u kući skrivao šest vrsta droge

Osim droge, pronađena je i digitalna vaga s tragovima narkotika te određeni novčani iznos

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Sumnja se da je nabavljao i preprodavao veće količine raznih narkotika, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Prema navodima policije, osumnjičeni je, protivno zakonu, nabavljao veće količine amfetamina, smole konoplje, konoplje, LSD-a, MDMA i kokaina. Drogu je potom skrivao, vagao i prepakiravao u svojoj kući na području Trnja s ciljem daljnje prodaje.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Pretraga otkrila skladište droge

Pretragom obiteljske kuće kojom se 48-godišnjak koristi, provedenom u srijedu, 22. listopada, u popodnevnim satima, policajci su pronašli značajne količine narkotika. Zaplijenjeno je ukupno 445 grama amfetamina, 113,75 grama smole konoplje u sedam pakiranja, 12,04 grama konoplje u pet pakiranja, 11 tableta MDMA, pet doza LSD-a te 1,08 grama kokaina.

Osim droge, pronađena je i digitalna vaga s tragovima narkotika te određeni novčani iznos za koji se sumnja da potječe od preprodaje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0