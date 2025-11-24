27-godišnjakinja prevarena preko internetskog oglasnika

Zaprimljena je prijava 27-godišnjakinje koja je oštećena kaznenim djelom računalna prijevara.

Naime, na internetskom oglasniku objavila je oglas za prodaju mobitela, nakon čega joj se porukom javila nepoznata osoba navodno zainteresirana za kupnju. Putem dostavljene poveznice oštećena je unijela svoje osobne i bankovne podatke, nakon čega je u dva navrata s njezina računa izvršeno terećenje u iznosima od ukupno 485 eura.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome..

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi.

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

Više o samoj usluzi možete pročitati na portalu: https://www.cert.hr/cert-iffy-servis-za-provjeru-internetskih-trgovina/ .