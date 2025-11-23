20-godišnjak optužen za teško spolno zlostavljanje – maloljetnica mu rodila sina

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv 20-godišnjeg mladića zbog teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Bjelovar.live piše kako u optužnici stoji da je okrivljeni u vremenskom razdoblju od kraja lipnja do kraja srpnja 2023. godine imao spolne odnose s djetetom mlađim od 15 godina. Unatoč tome što je znao koliko je stara, doveo ju je u kuću u kojoj boravi i s njom imao više spolnih odnosa.

Žrtva je zatrudnjela i početkom travnja 2024. godine okrivljeniku rodila muško dijete. Prije donošenja rješenja o istrazi policija je obavila hitne dokazne radnje tijekom kojih je pribavljena liječnička dokumentacija za žrtvu, kao i izvješće Specijalističke ginekološke ordinacije Nikola Galkowski u Bjelovaru.

Spolni odnosi bili dobrovoljni

Iz izvješća bjelovarskog ginekologa od 7. studenog 2023. godine vidljivo je da je žrtva tada bila trudna nešto više od 18 tjedana. Iz toga je nedvojbeno utvrđeno da je žrtva u dobi od 14 godina imala spolne odnose.

Beba je odlukom Hrvatskog zavoda za socijalni rad nakon rođenja stavljena pod skrbništvo zbog maloljetnosti roditelja, a biološkim vještačenjem u zagrebačkom Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" utvrđeno je kako je okrivljenik otac.

Žrtva je na sudu ispričala da je mladića upoznala putem Instagrama, a nakon dopisivanja je mjesec dana boravila kod njega u kući.

"Prilikom spolnih odnosa nismo koristili zaštitu. Nakon mjesec dana me otjerao mojoj kući. Kada sam shvatila da sam trudna, to sam mu rekla putem Instagrama, a on je odgovorio da dijete nije njegovo. Kada su roditelji saznali da sam trudna, odlučili su ga prijaviti, iako ja to nisam željela", kazala je, napomenuvši da su spolni odnosi bili dobrovoljni.