12 simptoma smrtonosnog raka koje većina ljudi ignorira

Naizgled bezazlene tegobe poput uporne grlobolje, klimavih zuba ili boli u uhu ponekad mogu biti rani znakovi raka glave i vrata - bolest od koje u Ujedinjenom Kraljevstvu svake godine umre više od 4.000 ljudi. Problem je što mnogi ove simptome zamijene za uobičajene svakodnevne smetnje, pa bolest bude otkrivena tek u kasnoj fazi, što znatno smanjuje šanse za uspješno liječenje, piše Express.co.uk.

Što je rak glave i vrata?

Rak glave i vrata obuhvaća karcinome koji nastaju u tkivima tih dijelova tijela, ali ne uključuje rak štitnjače, jednjaka, dušnika ili mozga, a njegovo rano otkrivanje je presudno za uspješno liječenje. Posebno obratite pozornost na sljedeće simptome, osobito ako traju dulje od dva do tri tjedna:

Uporna grlobolja

Afte u ustima koje ne zacjeljuju

Bol ili otežano gutanje

Kvržica na vratu ili u ustima

Promjene u glasu ili govoru

Oteklina ili zadebljanje na obrazu

Klimavi zubi bez jasnog uzroka

Neobjašnjiv gubitak težine

Bol u uhu ili problemi sa sluhom

Začepljen nos samo s jedne strane

Utrnulost jezika ili usana

Bijele ili crvene mrlje u ustima

Ako neki od ovih simptoma potraju dulje od dva do tri tjedna ili se pogoršavaju, odmah se obratite liječniku ili stomatologu. Ako postoji sumnja na rak, liječnik bi vas trebao uputiti specijalistu unutar dva tjedna.

Dijagnostika može uključivati analize krvi, rendgenske snimke, CT, MRI ili PET-CT pretrage, kao i uzimanje uzorka tkiva. Rizik je veći kod osoba koje puše ili piju prekomjerne količine alkohola, a bolest je općenito češća kod muškaraca nego kod žena.