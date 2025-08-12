12 simptoma smrtonosnog raka koje većina ljudi ignorira

Naizgled bezazlene tegobe poput uporne grlobolje, klimavih zuba ili boli u uhu ponekad mogu biti rani znakovi raka glave i vrata - bolest od koje u Ujedinjenom Kraljevstvu svake godine umre više od 4.000 ljudi. Problem je što mnogi ove simptome zamijene za uobičajene svakodnevne smetnje, pa bolest bude otkrivena tek u kasnoj fazi, što znatno smanjuje šanse za uspješno liječenje, piše Express.co.uk.
Što je rak glave i vrata?
Rak glave i vrata obuhvaća karcinome koji nastaju u tkivima tih dijelova tijela, ali ne uključuje rak štitnjače, jednjaka, dušnika ili mozga, a njegovo rano otkrivanje je presudno za uspješno liječenje. Posebno obratite pozornost na sljedeće simptome, osobito ako traju dulje od dva do tri tjedna:
- Uporna grlobolja
- Afte u ustima koje ne zacjeljuju
- Bol ili otežano gutanje
- Kvržica na vratu ili u ustima
- Promjene u glasu ili govoru
- Oteklina ili zadebljanje na obrazu
- Klimavi zubi bez jasnog uzroka
- Neobjašnjiv gubitak težine
- Bol u uhu ili problemi sa sluhom
- Začepljen nos samo s jedne strane
- Utrnulost jezika ili usana
- Bijele ili crvene mrlje u ustima
Ako neki od ovih simptoma potraju dulje od dva do tri tjedna ili se pogoršavaju, odmah se obratite liječniku ili stomatologu. Ako postoji sumnja na rak, liječnik bi vas trebao uputiti specijalistu unutar dva tjedna.
Dijagnostika može uključivati analize krvi, rendgenske snimke, CT, MRI ili PET-CT pretrage, kao i uzimanje uzorka tkiva. Rizik je veći kod osoba koje puše ili piju prekomjerne količine alkohola, a bolest je općenito češća kod muškaraca nego kod žena.