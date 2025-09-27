Zvjezdano vjenčanje na pomolu: Evo što se dosad zna o velikom danu omiljenog holivudskog para

Devet mjeseci nakon što su u prosincu 2024. objavili zaruke, Selena Gomez i Benny Blanco pripremaju se za jesensko vjenčanje u Kaliforniji. Glazbeni producent (37) ne krije svoje osjećaje prema pjevačici.

"Kad je pogledam", rekao je ranije Howardu Sternu, "uvijek pomislim: 'Ne znam svijet u kojem bi moglo biti bolje od ovoga.'" Čini se da par sada želi svoju vezu okruniti brakom, a u planiranje su uključeni i njihovi slavni prijatelji, prenosi Index.

Iako se šuškalo da su pozivnice već poslane, nakon što je Ed Sheeran u svibnju natuknuo da je pozvan, Benny Blanco je pojasnio kako datum još nije određen.

"Rekao sam: 'Imat ću vjenčanje, i ti ćeš doći na vjenčanje'", objasnio je Benny i dodao kako su mediji njegovu izjavu izvadili iz konteksta. "Na kraju će Ed doći na naše vjenčanje kada ga budemo imali, ali nažalost, još ga nismo zakazali - ali hoćemo." Dodao je kako on i Selena (33) još uvijek uživaju u trenutku. "Mislim da je svaki dan isplanirala novo vjenčanje u svojoj glavi. Mi smo tip ljudi koji žive dan po dan."

Popis gostiju prepun zvijezda

Očekuje se da će vjenčanje okupiti brojna poznata lica. Nakon objave zaruka, Selenina dugogodišnja prijateljica Taylor Swift odmah se ponudila za posebnu ulogu. "Da", napisala je na Instagramu, "Ja ću biti cvjetna djevojčica." Naravno, na popisu su i Selenini kolege iz serije Only Murders in the Building, Martin Short i Steve Martin, koji će imati važne uloge.

Selena je otkrila kako je zamislila sudjelovanje svojih kolega. "Marty bi trebao održati govor", rekla je. "Rekla sam mu da mora. Steve će vjerojatno izvući svoj bendžo, ali mislim da bi Marty imao epski govor." Kasnije je otkrila da se njegova uloga proširila. "Marty je nositelj prstena", našalila se, nakon čega je Martin u šali dodao da će biti i planer vjenčanja poput njegovog lika Francka iz filma Otac nevjeste.

Glazba, torta i emotivni ples

Glazba će, očekivano, biti ključan dio slavlja. "Definitivno ne planiramo točno u ovom trenutku, ali želimo biti sigurni da je glazba dobra", rekla je Selena i dodala: "I prepustit ću to njemu." Kada je riječ o desertu, par se odmiče od tradicije. Umjesto klasične torte, Selena želi poslužiti svoj omiljeni desert: "keksi i umak od bake".

Iako će možda preskočiti tradicionalni prvi ples jer se, kako kaže, osjeća sramežljivo, Selena planira jedan vrlo poseban trenutak. Želi imati ples sa svojim djedom, ocem njezine majke Mandy Teefey. "Nikada nije dobio priliku voditi moju mamu do oltara", objasnila je glumica. "Željela sam mu dati priliku."

Jedan od najpraćenijih parova u showbizu

Selena Gomez i Benny Blanco danas su jedan od najpraćenijih parova u showbizu, a oboje iza sebe imaju nekoliko zapaženih veza. Selena je godinama bila u turbulentnoj vezi s Justinom Bieberom, a kratko je ljubila i Nicka Jonasa, Taylora Lautnera, Zedda te The Weeknda.

Benny je, za razliku od Selene, svoj privatni život uglavnom držao podalje od javnosti, a jedina poznata veza prije nje bila mu je s modelom Elsie Hewitt između 2019. i 2020.