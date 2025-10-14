Župan Boban s djecom na radionici “Da sam ja mali župan”

U organizaciji Udruge Ana – za pomoć djeci i obiteljima, u srijedu 15. listopada 2025. od 17 do 19 sati u Gradskom kotaru Gripe u Splitu održat će se radionica pod nazivom „Da sam ja mali župan – moj san za našu županiju“.

Radionica će djeci približiti što znači posao župana i potaknuti ih da razmišljaju o tome kako bi poboljšali svoju zajednicu – izgradnjom škola, uređenjem parkova, zaštitom prirode i brigom za druge.

Pod vodstvom Karmen Vrgoč, djeca će svoje ideje prikazati kroz crteže koji će biti objedinjeni na velikom panou „Oblak snova naše Županije“.

Poseban gost bit će župan Blaženko Boban, koji će se pridružiti radionici, razgovarati s djecom i pogledati njihove radove.

Predsjednica Udruge Ana, Ana Duga, istaknula je kako djeca razmišljaju srcem i često govore o dobrobiti drugih, a dolazak župana vidi kao potvrdu da odrasli cijene dječje ideje.

Radionica je dio dugogodišnjeg programa udruge koji povezuje djecu, roditelje i lokalnu zajednicu te potiče kreativnost, empatiju i društvenu odgovornost.