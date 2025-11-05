Zračna luka Split već srušila godišnji rekord – više od 3,7 milijuna putnika do kraja listopada

Zračna luka Split ostvarila je u listopadu 2025. promet od 334.079 putnika, što predstavlja najbolji listopadski rezultat u povijesti i gotovo 10 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Usporedbe pokazuju kontinuirani rast:

listopad 2023. – 271.561 putnik

listopad 2022. – 241.350 putnika

listopad 2021. – 162.475 putnika

listopad 2019. (prije pandemije) – 247.172 putnika

listopad 2018. – 225.383 putnika

Ovi podaci jasno potvrđuju da splitska zračna luka ne samo da se oporavila od pandemije, nego i nastavlja snažan uzlazni trend.

Još impresivniji je kumulativni promet: od siječnja do kraja listopada kroz Zračnu luku Split prošlo je 3.764.164 putnika, čime je već premašen prošlogodišnji rekord od 3.624.150 putnika.

Prema procjenama, uz najavljene zimske linije i stabilan promet tijekom studenoga i prosinca, do kraja godine broj putnika mogao bi premašiti 3,85 milijuna, što bi Split dodatno učvrstilo kao najprometniju hrvatsku zračnu luku u turističkoj sezoni.

Rast prometa u listopadu potvrđuje i širi trend — produljenje turističke sezone u Dalmaciji, uz sve veći broj letova izvan glavnih ljetnih mjeseci, produženje sezonskih ruta te povećan interes stranih putnika koji Split prepoznaju kao atraktivnu cjelogodišnju destinaciju.