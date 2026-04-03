Bjegunac Mamić dobio dres BiH: "J**o momčad koja Bosanca nema"

Bjeganac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić ne prestaje slaviti prolazak Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo. Mamić je bio na utakmici u Zenici u kojoj su "zmajevi" nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izbacili Italiju.

Nakon toga oglasio se na društvenim mrežama i čestitao "svojoj" reprezentaciji na plasmanu, a kasnije je naglasio kako ga Bosna i Hercegovina podsjeća na Hrvatsku uoči Mundijala u Rusiji, gdje je osvojila srebrnu medalju. Nakon velike pobjede u Zenici reprezentativci su se uputili u Sarajevo, gdje ih je na ulicama dočekalo, prema procjenama, oko 100.000 navijača, a slavlje se odužilo do kasno u noć.

Zatim je gostovao u studiju Dnevnog avaza, gdje je dobio i dres Bosne i Hercegovine.

- Ovo je najveće postignuće jedne države za sebe i za promociju svojeg naroda. Nadam se da je ovo novi temelj za budućnost ove zemlje. Poslije utorka više ništa neće biti isto - rekao je bjegunac Mamić, a na pitanje jesu li svi u Federaciji navijali za reprezentaciju istaknuo je:

- Laže tko kaže da je navijao za Italiju. Siguran sam da su oni koji su rekli da navijaju za Italiju zapravo navijali za BiH. Mislili su da mogu nešto lokalno ušićariti. Imam informacije iz Zagreba, ljudi su u šahovnicama slavili uspjeh Bosne i Hercegovine.

Mamiću su "bomboni" ispadali iz usta pa je tako Bosnu i Hercegovinu usporedio s Kalifornijom i Švicarskom.

- BiH ima zdravu bazu. Ako je pojam za dobrotu i ljepotu Kalifornija, onda smo mi Kalifornija. Ako je Švicarska pojam za nešto, mi smo Švicarska.

Za Bosnu i Hercegovinu nastupili su i mnogi igrači koji su prethodno u mlađim selekcijama igrali za Hrvatsku, poput Šunjića i Katića.

- Mnogi će plaćati zlatom da budu dio reprezentacije BiH. Povratka nema, svi će se dokazivati i neće se odlučivati za Hrvatsku i Srbiju. Sada je privilegija igrati za Bosnu i Hercegovinu - rekao je Mamić.

Za kraj je i euforično najavio:

- Imamo sve predispozicije da budemo prvaci svijeta, a ne da se veselimo plasmanu. J**o momčad koja Bosanca nema.