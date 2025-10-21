Znate li zašto ručnici imaju prugu na sebi? Postoji genijalan razlog

Jedan od tih detalja su pruge koje često krase njihovu površinu. Na prvi pogled djeluju samo kao ukras, no zapravo imaju vrlo posebnu funkciju koja poboljšava njihovu upotrebu i produljuje trajnost.

„Dobby“ obrub i njegova uloga

Tkana traka na ručniku, poznata kao dobby border, može biti jedna ili više njih, a uvijek se nalazi na krajevima ručnika, prenosi N1.

Emma Seymour iz Good Housekeeping Institutea objašnjava:

„Ovaj obrub pomaže ručniku da zadrži oblik jer daje veću strukturu od frotira. Također sprječava da se tkanina para.“

Iako i ručnik bez obruba može dobro upijati vlagu, takvi modeli obično nisu toliko izdržljivi ni dugotrajni.

Pruge su više od ukrasa

Linije na ručnicima nisu samo estetski izbor dizajnera, već rezultat pažljivih tehnika tkanja koje imaju nekoliko praktičnih svrha:

povećavaju upijanje,

poboljšavaju strukturnu stabilnost ručnika,

stvaraju taktilni doživljaj koji daje osjećaj luksuza.

Kako navodi portal Upworthy, ove linije doprinose i boljoj sposobnosti ručnika da učinkovitije odvodi vlagu. To je suptilna, ali važna karakteristika koja često prolazi nezapaženo, a ima ključnu ulogu u tome da ručnici svakodnevno besprijekorno obavljaju svoj zadatak.