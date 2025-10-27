Znate li u kojoj hrani ima najviše mikroplastike?

Procjenjuje se da u svjetskim morima danas pluta više od 170 bilijuna čestica mikroplastike – broj koji se iz dana u dan povećava. Stručnjaci upozoravaju da bi do sredine stoljeća u oceanima moglo biti više plastike nego ribe. Tragovi tih sićušnih čestica pronađeni su gotovo posvuda: u morskim plodovima, vodi, soli, pa čak i u ljudskim organima – od pluća i srca do mozga.

Što zapravo jedemo?

Mikroplastikom se smatraju sve plastične čestice manje od pet milimetara, dok su nanoplastične još tisuću puta sitnije – toliko male da ih je teško uopće detektirati. Znanstvenici strahuju da su upravo te najmanje čestice i najopasnije, jer mogu prodrijeti u stanice ili čak prijeći krvno-moždanu barijeru.

Kako dospijeva u hranu?

Plastika u okolišu razgrađuje se na sve manje dijelove – od odjeće, ambalaže i ribarskih mreža do kozmetičkih proizvoda. S vremenom završava u vodi, tlu i zraku, a zatim i u našim tanjurima.

Studije su pokazale da se mikroplastika nalazi u izvorskoj vodi, ali u flaširanoj je koncentracija još veća jer sama ambalaža ispušta čestice – svaki put kad otvorimo bocu, oslobađamo stotine mikroskopskih fragmenata.

Poljoprivredni sustavi dodatno doprinose problemu: plastika ulazi u zemlju preko folija za malč, sustava za navodnjavanje, pa čak i kroz zrak, što objašnjava zašto su zabilježene visoke razine u medu i voću.

Koje su namirnice najzagađenije?

Neka su istraživanja već pokazala koje namirnice nose najveći rizik:

čaj u plastičnim vrećicama,

sol,

školjke i dagnje,

jabuke i mrkva,

pivo.

Primjerice, samo jedno kuhanje čaja u vrećici može otpustiti milijarde mikroplastičnih čestica. Školjke pak filtriraju more i u njima se mikroplastika lako nakuplja, dok voće i povrće čestice može “usisati” kroz korijen.

Što to znači za zdravlje?

Većina unesene mikroplastike vjerojatno se izlučuje iz tijela, no dio ostaje i nakuplja se u tkivima. Znanstvenici su je pronašli u plućima, crijevima, pa i mozgu, a novije studije povezuju prisutnost tih čestica s povećanim rizikom od srčanih i moždanih udara, hormonalnih poremećaja, upala i oštećenja mikrobioma.

Možemo li se zaštititi?

Potpuno izbjeći plastiku danas je nemoguće, ali izloženost se može smanjiti.

Stručnjaci savjetuju:

koristite staklene ili metalne posude umjesto plastičnih,

izbjegavajte podgrijavanje hrane u plastici,

birajte čaj u rinfuzi, ne u vrećicama,

koristite HEPA filtere u zatvorenim prostorima,

i što je moguće više smanjite jednokratnu plastiku u kuhinji.

Kako kaže ekotoksikologinja Sasha Adkins: “Kada plastiku zagrijavate, činite je sigurnijom za plastiku – ali ne i za sebe.”