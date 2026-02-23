Znate li tko je mlada Kaštelanka koja je donijela zlato Hrvatskoj? Grad ju svečano nagradio

U Gradskoj upravi upriličen je svečani prijem za mladu rukometašicu Ivanu Cipetić, članicu ŽRK Marina Kaštela, koja je kao dio Hrvatske ženske kadetske rukometne reprezentacije osvojila zlatnu medalju na Mediteranskom prvenstvu u rukometu za kadetkinje održanom u Prištini.

Ivana je u Gradsku upravu stigla u pratnji majke Ane, predsjednika kluba Josipa Lijića te člana uprave Željka Kovača, a primili su ih zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Antonia Kljaić.

Budimir je na prijemu istaknuo kako je riječ o iznimnom sportskom uspjehu mlade sportašice i njezina kluba. Naglasio je da posebno raduje činjenica što Ivana dolazi iz sredine i kluba koji se natječe u drugoj rukometnoj ligi, ali je svojim radom i talentom prepoznata na nacionalnoj razini te izborila mjesto u reprezentaciji. Dodao je kako je hrvatska reprezentacija, u konkurenciji 12 mediteranskih selekcija, ostvarila vrhunski rezultat te u finalu uvjerljivo svladala Španjolsku.

Zahvaljujući na prijemu, Ivana Cipetić nije krila zadovoljstvo osvojenom medaljom i podrškom koju dobiva u svojoj sredini.

„Jako je lijep osjećaj osvojiti prvo mjesto s reprezentacijom mlađih kadetkinja. Drago mi je što ste me primili. Klub mi je također priredio lijep doček s iznenađenjem i stvarno sam zahvalna na tome. Na prvenstvu je bilo odlično – kroz dva tjedna smo se zbližile kao ekipa, protivnice su bile zahtjevne, ali dale smo sve od sebe i uspjele osvojiti prvo mjesto“, kazala je Cipetić.

Dodala je kako planira nastaviti trenirati i napredovati u klubu te se i dalje boriti za nove sportske uspjehe.

Hrvatska kadetska reprezentacija do naslova je stigla pobjedama protiv reprezentacija Slovenije, Slovačke, Grčke, Italije i Sjeverne Makedonije, dok su u finalu potvrdile dominaciju rezultatom 32:24 pobijedivši Španjolsku.

Na kraju prijema Budimir je u ime Grada mladoj sportašici uručio prigodni vaučer s novčanim iznosom kao znak potpore za njezin daljnji sportski razvoj, kao i buket cvijeća.

Zlatna medalja još je jedna potvrda kvalitetnog rada s mladim rukometašicama te poticaj Ivani Cipetić za nastavak uspješne sportske karijere.