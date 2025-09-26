Znate li što znači ova tipka na bankomatu? Trebali biste je koristiti

Podizanje gotovine uvijek nosi određeni rizik – no jedna tipka na bankomatu može povećati sigurnost.

Gotovina je, unatoč brojnim digitalnim i beskontaktnim načinima plaćanja, i dalje važna – primjerice kada trgovina ne prihvaća kartice, dođe do nestanka struje ili do kvara blagajni, kao što se dogodilo 2022. godine, piše fenix-magazin.de.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zato je povremeni odlazak do bankomata i dalje neizbježan. Na internetu kruži preporuka: nakon transakcije svakako pritisnuti crvenu tipku za prekid kako bi se sesija s bankomatom zaista završila.

Kada na bankomatu pritisnete crvenu tipku za prekid (Abbruch), svaki postupak se odmah prekida, a kartica izlazi iz utora. To je brz način da zaustavite proces podizanja novca.