Znate li što je metoda švedskog čišćenja?

Metoda "švedskog čišćenja" stekla je veliku popularnost zahvaljujući umjetnici Margareti Magnusson i njezinoj ideji o izbjegavanju gomilanja odjeće i predmeta.

Njezin se pristup čišćenju pokazao univerzalnim jer ne funkcionira samo za uređivanje ormara, već i za preispitivanje vlastitih navika, zdravlja i izgleda, piše Klix.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stručnjaci savjetuju da se započne s odjećom i obućom, jer je tu najlakše napraviti pregled – svi znaju što redovito nose, a što već godinama samo stoji.

Švedska metoda

Također, preporučuje se da se ne rješavate sve odjeće odjednom, jer se neke kvalitetne stvari mogu privremeno pohraniti, dok se ostatak može pokloniti onima kojima je potrebniji.

Prema mišljenju stručnjaka, žene redovito nose oko 30 posto svoje odjeće. Švedska metoda sugerira da zadržite ono što odgovara vašem trenutnom načinu života.

Uz to, savjetuje se birati kvalitetu umjesto kvantitete. To se posebno odnosi na jakne, džempere i majice s kapuljačom, jer oni traju najdulje pa je isplativije investirati u kvalitetan komad odjeće.