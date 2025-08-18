Znate li da je Zdravko Čolić nastupio u dresu Hajduka? Evo koja priča stoji iza toga

Puno toga može se naći na društvenim mrežama, pogotovo zanesenjaci Hajdukom i njegovom bogatom poviješću. Podsjeća nas na to i Facebook stranica Hajduk kroz povijest, koja godinama njeguje uspomene, ponajviše sa Staroga placa, na radost starijih generacija hajdukovaca, a i na korist mlađima da još jednom vide koliko je Hajduk veliki klub.

Tako smo pronašli i jednu zanimljivost.

E sad, znate li da je Zdravko Čolić nastupio u dresu Hajduka? E bome jest – bilo je to davnih sedamdesetih u jednoj revijalnoj utakmici, odigranoj na igralištu „Vala“ u Kaštel Sućurcu.

Legendarni pjevač imao je tih dana koncert u Splitu, a kako tvrde na ovoj Facebook stranici, da odjene bijeli hajdukov dres nagovorio ga je i Zdenko Runjić, nažalost pokojni veliki autor zabavne glazbe, pa i one „hajdučke“, koja je i jučer odjekivala sa zvučnika na Poljudu.

I lijepo se vidi na fotografiji ekipa tadašnjih veterana, već pomalo zašlih u godine, a još dovoljno mlađahnih da se mogu zatrčati po kaštelanskom igralištu. Pa tako prepoznajemo na fotografiji, po redu: Dragan Slišković, Joško Gluić, Radomir Vukčević, Aco Čulić, Zdravko Čolić, Ferante Colnago, direktor PUME i bivši igrač Bayerna Hans Nowak, Siniša Fulgosi, povratnik iz Australije Bitunjac, Miroslav Ferić, Ante „Zonzi“ Ivković, Zvonko Bego, tadašnji generalni tajnik Hajduka Ante Žaja i Marin Kovačić.

Iskreno, nismo ih sve sami prepoznali, pomogao nam je Ante Ivković Zonzi, napadač Hajduka iz šezdesetih, koji je s „bijelima“ osvojio i onu legendarnu titulu 1971., a kasnije bio dugogodišnji tajnik veterana Hajduka:

„To je bila proslava obljetnice NK Val i Zdravko Čolić je nastupio s nama. Mislim da ga je doveo Aco Čulić, on je bio iz Kragića ulice, a mater mu je bila Fabijanac. On je dugo živio u Sarajevu i upoznao me sa Čolićem, Kemalom Montenom, Davorinom Popovićem, Nedom Ukraden, Čobjem, Kovačevićem – tada najveća estrada. On je, ja mislim, bio direktor Oslobođenja u Sarajevu, pa ih je sve znao. Mislim da danas živi u Splitu.

Zdravka Čolića sam poslije dovodio i u stari Dom Hajduka mome Kanti, koji je vodio marketing, kad smo organizirali Bile noći i bili preteča svega ovoga danas.

A Čolić je tada bio top pjevač.“

Takva je ta cesta hajdukologije, koja nas uvijek iznenadi nekom novom pričom – pa neka je tako i bit će dok bude i nas.