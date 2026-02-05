Zelenski: Završetak rata prioritet Ukrajine, mir moguć već iduće godine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je završetak rata glavni prioritet Ukrajine te izrazio nadu da bi se mir mogao postići unutar sljedeće godine kroz aktivne diplomatske napore i pregovore. U intervjuu za francusku televiziju France 2, Zelenski je istaknuo predanost svoje administracije mirnom rješenju.

"Zaista se nadam da će za godinu dana u Ukrajini zavladati mir. Učinit ćemo sve što možemo. To je naš prioritet, moj i moga tima. Moj tim upravo sada pregovara. Prioritet nam je privesti ovaj rat kraju", rekao je Zelenski.

Zelenski je naglasio da Rusija svoje ultimatume pokušava predstaviti kao potragu za kompromisom, dok istovremeno nastavlja napadati civile i koristiti hladnoću kao oružje. Poručio je da što više civila Rusija ubije, to je mogućnost postizanja istinskog sporazuma sve dalja.

"Diplomacija nije kapitulacija"

Podcrtao je da diplomatski put ne znači kapitulaciju niti prihvaćanje ruskih ultimatuma, istaknuvši da je zahtjev Moskve za povlačenjem ukrajinskih snaga iz Donbasa "crvena linija".

Zelenski je napomenuo da bi čak i "zamrzavanje" linije bojišnice na sadašnjim položajima bio "ogroman ustupak" od strane Ukrajine, ali je rekao da ostaje spreman na dijalog kako bi se očuvala neovisnost zemlje.

Komentirajući inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o obnovi dijaloga s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, ukrajinski je predsjednik rekao da su razgovori mogući, ali samo "pod određenim uvjetima". Dodao je da pritisak na Rusiju i dalje nije dovoljan te da Putin trenutno koristi pregovore kako bi ponizio Europu, a ne u potrazi za mirom.

U istom je intervjuu Zelenski otkrio da je u četiri godine sveobuhvatnog rata poginulo 55.000 ukrajinskih vojnika, dok se značajan broj branitelja još uvijek vodi kao nestao. Godinu dana ranije, u intervjuu za NBC, izvijestio je o više od 46.000 vojnih žrtava, piše Index.