Zbog ovih namirnica ne možete smršavjeti: Podvaljuju ih kao 'dijetalne', a zapravo su pune šećera i emulgatora

Kada ste na dijeti, važno je što jedete, ali prema riječima stručnjakinje za trening i prehranu Jennifer Rico, jednako je važno paziti na zavaravajuće namirnice. Naime, neke namirnice mogu vam otežati mršavljenje pa biste trebali imati to na umu kad ih kupujete.

Smrznuta hrana

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Smrznuta hrana privlačna je zbog svoje praktičnosti, ali može otežati put do vitke linije. Jelo ćete pripremiti u tren oka, no hoće li smrznuto povrće imati istu količinu hranjivih tvari kao svježe? Također, hoćete li moći odoljeti iskušenju i ne odabrati smrznutu pizzu koja će biti gotova za nekoliko minuta, kiflice s nadjevom ili lisnato tijesto? Rico savjetuje da kad god možete birate svježe namirnice ili barem one iz svog zamrzivača, kako biste lakše kontrolirali njihov rok trajanja, ali i način na koji su zamrznuti.

Izbjegavajte frappuccino i slične napitke, jer mnogi imaju i do 500 kalorija u sebi, rekla je Rico i naglasila da su to 'prazne kalorije', što dodatno pogoršava situaciju. Nakon ispijanja zapjenjene kave nećete biti siti, a ni u organizam niste unijeli previše korisnih tvari, pa budite oprezni kad sljedeći put sjednete u kafić ili stanete ispred aparata za kavu.

Granola pločice

Granola pločice i slični proizvodi koji su danas na tržištu izgledaju vrlo zdravo, kao najbolji izbor za dijetalni međuobrok, no Rico ističe da su 'varka'. Ako ste ljubitelj ovakvih grickalica ili ste često u pokretu i nemate vremena za nešto bolje, pokušajte pažljivo pročitati sastav ovih pločica i odabrati onu s najmanje šećera, a najviše proteina. Također, razmislite o pripremi domaće granole kod kuće.

Hrana bez glutena

'Bezglutenske namirnice predstavljaju se kao zdrava opcija, pa mnogi misle da će pomoći u mršavljenju, jer izgledaju jako zdravo, ali mogu biti podmukli neprijatelji dijete, jer često sadrže emulgatore i štetne tvari', naglasila je.

Njezin savjet je da, ako birate hranu bez glutena, pažljivo pratite etikete i nastojite kupovati samo proizvode koji nemaju dodanog šećera i transmasti, prenosi Story.