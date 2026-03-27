Završeni Porini u Splitu: Pogledajte tko je dominirao i osvojio nagrade večeri

Večeras je u ŠC Gripe sve spremno za 33. dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade – Porin. Dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika s nestrpljenjem prati početak svečane ceremonije u organizaciji Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Na pozornici već nastupaju najveća glazbena imena, uključujući: LET 3, Klapa Šufit, Matija Cvek, Marko Tolja, Vatra, Pavel, Baby Lasagna, Goran Karan i mnoge druge. Svi su okupljeni s oduševljenjem dočekali trenutak kada će statue Porina, ručno izrađene u Staklarni Rogaška i Klesarskoj školi u Pučišćima, pronaći svoje dobitnike.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Večeras će se dodijeliti i Porin za životno djelo, koji ovog puta pripada istaknutom violinistu Goranu Končaru. Voditeljsku palicu preuzeli su Zlata Mück Sušec i Ivan Vukušić, a cijela dvorana uživa u spektaklu punom glazbenih nastupa, emocija i priznanja najboljim autorima, izvođačima i producentima u Hrvatskoj

Za sve koji nisu u dvorani, Porin se može pratiti uživo na HTV1 i HR2.

TEKSTUALNI PRIJENOS

22:30 Ovogodišnji Porin za Album godine pripao je Parnom Valjku za “Kažu pčele umiru…”.

22:20 Ovogodišnji Porin za Pjesmu godine pripao je Tomislavu Mrduljašu za pjesmu “Kapetan bez broda”.

22:10 Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojila je Gabi Novak.

22:00 Ovogodišnji Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu pripao je Marku Tolji.

21:48 Porina za najbolji album klasične glazbe osvojio je album Papandopulo - Hrvatska misa.

21:45 Porin postumno Daniju Bošnjaku.

21:35 Porina za najboljeg novog izvođača godine osvojio je Jakov Jozinović.

21:28 Porina za najbolji album jazz glazbe osvojio je Henry Radanović Quartet za album Quiet Rising Star.

21: 25 Ana Opačak, Marko Tolja i Klapa Šufit izveli su nezaboravne pjesme Arsena Dedića 'Sve što znaš o meni', 'Kuća pored mora' i 'Odlazak'.

Na Porinu je izveden medley posvećen obitelji Dedić.

21:15 Porina za najbolju vokalnu suradnju osvojili su Baby Lasagna i Vojko V za Beskonačna osveta 2.

21:05 Porina za najbolji album etno glazbe osvojio je Borna Šercar’s Jazziana Croatica feat. LADO & Zagreb Philharmonic za Tales of Tradition.

20:45 Večeras je dodijeljena i nagrada Porin za životno djelo, a uručio ju je Nikša Bratoš. Ovogodišnji Porin za životno djelo pripao je Goranu Končaru, prepoznajući njegov izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

20:40 Porina za najbolji album rock glazbe osvojio je Jelusick za album Apolitical Ecstasy.

20:35 Porina za najbolji album pop glazbe osvojio/la je Baby Lasagna i DMNS & MOSQUITOES.

20:30 Na pozornici Porina upravo je nastupio trio Dunije, koji čine Dunja Knebl, Nina Romić i Jelena Galić. Izvele su pjesmu "Čula jesam".