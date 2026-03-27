Close Menu

Legende na vrhu: Parni Valjak osvojio Porin za Album godine

Čestitamo!
Igor Drvenkar

Na svečanoj dodjeli 33. Porina dodijeljena je i nagrada za Album godine. Nominirane su predstavile Martina Filjak i Ivana Martinac, a u konkurenciji su se našli:

Jelusick – Apolitical Ecstasy

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mayales – Boutique pop Vol.1

Baby Lasagna – DMNS & MOSQUITOES

Parni Valjak – Kažu pčele umiru...

LET 3 – RKTRD NDRD

Ovogodišnji Porin za Album godine pripao je Parnom Valjku za “Kažu pčele umiru…”, potvrdivši status legendarne grupe koja već desetljećima oblikuje domaću rock scenu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0