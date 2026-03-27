Legende na vrhu: Parni Valjak osvojio Porin za Album godine

Na svečanoj dodjeli 33. Porina dodijeljena je i nagrada za Album godine. Nominirane su predstavile Martina Filjak i Ivana Martinac, a u konkurenciji su se našli:

Jelusick – Apolitical Ecstasy

Mayales – Boutique pop Vol.1

Baby Lasagna – DMNS & MOSQUITOES

Parni Valjak – Kažu pčele umiru...

LET 3 – RKTRD NDRD

Ovogodišnji Porin za Album godine pripao je Parnom Valjku za “Kažu pčele umiru…”, potvrdivši status legendarne grupe koja već desetljećima oblikuje domaću rock scenu.