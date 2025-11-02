Zašto nam kosa sijedi?

Sijeda kosa nije samo pojavni simbol neke mudrosti koja ide s godinama, ona može biti prilično neželjena pojava koju žele spriječiti i vrlo mladi ljudi s genetskim predispozicijama da ranije posjede od onog uobičajenog životnog doba.

- Kod nekih će se to dogoditi prije, kod nekih će se dogoditi kasnije. Ono što mi znamo neovisno je i o spolu, ali i o rasi. S tim da kod bijelaca obično to nastupa negdje sredinom trideset godina života, kod Azijata negdje oko četrdesete, a kod crne rase negdje oko četrdesepete godine života. Počinjemo dobivati te sijede vlasi, a s godinama onda se one sve više i više šire, navodi za HRT prim. Sanja Poduje, dr. med. spec.

Što je utvrdila znanost, zašto kosa sijedi?

- Sijeđenje u principu, dakle, kad ćete vi početi sjediti, hoće li netko sjediti ranije ili kasnije, u kojoj mjeri je genetski uvjetovano. Sijeđenje se nasljeđuje. Sijeda kosa je fiziološki proces starenja, kako stari koža, tako stari i kosa u području gdje vlas izlazi, dolazi do gubitka tih melanocita. Danas se zna da velikim dijelom oksidativni stres koji djeluje na te stanice, da bi imao povezanost s nestankom tih melanocita. U današnje doba oksidativnog stresa imamo sve više, znači ono nastaje i djelovanje UV zraka, zatim pod utjecajem pušenja, onečišćenja zraka itd.