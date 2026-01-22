Zajednica utemeljitelja HDZ-a upozorava: Bulj polarizira javnost mesićevskim izjavama

Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“, Ivica Tafra uputio je priopćenje za medije u kojem navodi da Miro Bulj, gradonačelnik Sinja 'ponovno koristi retoriku koja više doprinosi polarizaciji nego ozbiljnoj političkoj raspravi'

Priopćenje prenosimo u cijelosti i autentično:

- Svojim posljednjim izjavama, u kojima premijera Andreja Plenkovića potpuno neosnovano optužuje za navodni napad na vrijednosti Domovinskog rata, Miro Bulj ponovno koristi retoriku koja više doprinosi polarizaciji nego ozbiljnoj političkoj raspravi. Takav pristup podsjeća na obrasce političkog djelovanja koji su već ranije opterećivali hrvatski javni prostor. Učinio je to Mesićevskim rezonom i vokabularom, krivotvorenjem i sramotnim izvrtanjem riječi kojima se trudi potkrijepiti svoju lažnu tezu. Time je Bulj, iako i sam branitelj, odlučio ustrajavati u obračunavanju sa činjenicama, djelima i ljudima, na način kojemu još jedino Mesić može parirati. Po tome su, iako ne uvijek u suglasju, Mesić i Bulj nažalost isti.

Način na koji Bulj formulira svoje poruke često se oslanja na pojednostavljivanja i interpretacije te se poput Mesića, u javnom prostoru održava privlačeći pozornost grubim izmišljotinama. To je njegov izbor. No svakome tko ima elementarno poštenje jasno da ovaj HDZ, kojeg vodi Plenković, nikada nije odstupilo od vrijednosti Domovinskog rata, baš kao što je jasno i da se stav HDZ-a prema Mesiću nije mijenjao još od vremena kada je napravio prve korake na svom izdajničkom putu. Danas Miro Bulj stav HDZ-a i Andreja Plenkovića prema temeljima hrvatske države, nasljeđu Franje Tuđmana i vrijednostima Domovinskog rata dovodi u pitanje na razini Mesićevih dosjetki, iako je svakome razvidno da je djelovanje ove hrvatske vlade uvijek bilo u skladu sa Plenkovićevom izjavom s Kninske tvrđave: „Ne damo na hrvatske branitelje kao što oni nisu dali na Hrvatsku!“ Te riječi odražavaju kontinuitet politike poštovanja prema onima koji su najzaslužniji za stvaranje hrvatske države.

Umjesto optužbi i podjela, hrvatskoj političkoj sceni potrebna je rasprava utemeljena na činjenicama, međusobnom uvažavanju i svijesti o odgovornosti javne riječi. Ozbiljne teme, poput zaštite vrijednosti Domovinskog rata, ne bi smjele biti predmet dnevno-političkih obračuna, nego zajednički interes svih političkih aktera. Ako se želi iskreno doprinijeti očuvanju tih vrijednosti, tada je nužno nastupati argumentirano, dosljedno i s poštovanjem prema institucijama države i osobama koje obnašaju odgovorne dužnosti. Samo takav pristup može pridonijeti jačanju povjerenja građana i ozbiljnosti hrvatskog političkog prostora. Iza Mesića nisu ostale važne političke odluke, ali je ostala ogromna politička šteta. Inaugurirao je politiku čiji su glavni alat neutemeljene optužbe i objede, koja i danas ima svoje poklonike. Nažalost, Miro Bulj je, čini se, jedan od njih.

Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni! - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“.