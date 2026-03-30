Zabrinjavajuća izjava ministra iz susjedstva: "Imam zastrašujuće informacije, ne spavam zbog onoga što dolazi"

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto izazvao je veliku pozornost javnosti nakon što je u razgovoru za ugledni talijanski dnevnik La Repubblica iznio dramatična upozorenja o mogućem razvoju sukoba s Iranom.

Crosetto je poručio da raspolaže informacijama koje ga duboko zabrinjavaju te priznao da zbog situacije više ne može mirno spavati.

„Živim ovaj rat i njegove potencijalne posljedice 24 sata dnevno. Zbog prirode svog posla imam uvid u informacije koje su zastrašujuće. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim tjednima, ali i od posljedica za gospodarstvo i svakodnevni život“, kazao je.

Italija nije sudjelovala u ključnim odlukama

Talijanski ministar naglasio je kako Italija nije bila uključena u donošenje odluka koje su dovele do aktualne napete situacije.

„Nitko nas nije pitao za mišljenje“, poručio je Crosetto, jasno dajući do znanja da Rim ne podržava rat s Iranom te da želi izbjeći daljnju eskalaciju.

“Složeniji i opasniji sukob od Ukrajine”

Crosetto upozorava kako bi potencijalni rat s Iranom mogao biti dugotrajniji i složeniji od rata u Ukrajini.

„Iran je veći, brojniji i povijesno snažniji. To ga čini znatno zahtjevnijim protivnikom“, istaknuo je.

Posebnu zabrinutost izaziva situacija oko Hormuškog tjesnaca, jedne od ključnih točaka svjetske trgovine energentima, kroz koji prolazi oko petine globalne opskrbe naftom. Svako njegovo zatvaranje ili destabilizacija mogli bi imati ozbiljne posljedice za globalno tržište i europska gospodarstva.

Rastu napetosti između SAD-a i Irana

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump ponovno je pojačao pritisak na Iran, zaprijetivši napadima na energetsku infrastrukturu ako se Hormuški tjesnac ne otvori.

S druge strane, Teheran negira pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocjenjujući američke zahtjeve neprihvatljivima.

Poruka koja zabrinjava Europu

Crosettove izjave u talijanskim medijima dolaze u trenutku kada Europa sve pažljivije prati razvoj situacije na Bliskom istoku.

Njegova poruka jasno sugerira da posljedice potencijalne eskalacije ne bi ostale ograničene na regiju, već bi se snažno osjetile i na europskom kontinentu – od sigurnosti do ekonomije. Upravo zato njegove riječi, iako bez iznošenja konkretnih detalja, dodatno pojačavaju zabrinutost javnosti i političkih krugova diljem Europe.