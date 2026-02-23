Wolt torbe završile na ulici na Gripama: "Dostavlja li Wolt i torbe ili je pobuna među dostavljačima?"

Stanari Krstulovićeve ulice na području Gripe jutros su zatekli prizor koji više nalikuje divljem odlagalištu nego gradskoj ulici: uz rub nogostupa i na zelenoj površini ostavljeni su komadi namještaja i kućanske opreme, a među njima i više plavih Wolt dostavljačkih torbi.

Na fotografiji se vide veće količine odbačenih predmeta – ormarići, dijelovi namještaja, daske, plastična ambalaža – te najmanje nekoliko Wolt torbi, od kojih su neke prevrnute i odbačene uz cestu.

Objavu podijelio gradski kotar: "Pobuna među dostavljačima?"

Na situaciju je upozorio Gradski kotar Gripe, uz komentar koji je brzo privukao pozornost: "Jel ovo Wolt dostavlja i torbe ili je samo pobuna među dostavljačima? Lokacija: Krstulovićeva", objavio je gradski kotar.

Objava je otvorila pitanje kako su se službene dostavljačke torbe našle među glomaznim otpadom – radi li se o nepropisnom odlaganju, odbacivanju opreme, ili nečemu trećem.

Tko je odgovoran i što slijedi?

Za sada nije poznato tko je predmete ostavio na ovoj lokaciji ni kada su točno odloženi. U slučaju glomaznog otpada, građani ga mogu zbrinjavati na propisan način, dok odlaganje na javnim površinama može dovesti do narušavanja komunalnog reda, ali i potencijalnih kazni.