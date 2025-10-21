WhatsApp uvodi nešto novo: Aplikacija će vas blokirati ako napravite ovo

Iako je aplikacija započela kao jednostavan način slanja poruka osobnim kontaktima, s vremenom je postala složenija — s grupama, zajednicama i poslovnim porukama. S tim promjenama, ljudi sada primaju više poruka nego ikad prije, pa je teško sve ih pratiti.

Sve poruke koje korisnici i tvrtke šalju drugima računat će se u ovaj novi mjesečni limit, osim ako ne dobiju odgovor. Na primjer, ako nekoga upoznate na konferenciji i pošaljete tri poruke, to će se računati u ograničenje, prenosi N1.

WhatsApp još nije objavio koliki će točno biti taj limit, jer trenutno testira različite granice.

Međutim, kada se tvrtka ili pojedinac približe ograničenju, aplikacija će im prikazati upozorenje putem skočnog prozora s brojem poslanih poruka, kako bi izbjegli blokadu slanja.

Tvrtka je za TechCrunch izjavila da će ovo testiranje biti aktivno u više zemalja u nadolazećim tjednima. Također su naveli da prosječni korisnici obično neće dosegnuti limit i da njihovo iskustvo slanja poruka neće biti pogođeno. Umjesto toga, kontrola je osmišljena kako bi bila učinkovita protiv osoba i tvrtki koje masovno šalju poruke i spammaju korisnike.