Vušković: "Želim osvojiti Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom"

Važnu pobjedu u kvalifikacijama za Europsko U-21 prvenstvo ostvarila je Hrvatska ovog utorka, svladavši u Velikoj Gorici Ukrajinu. Strijelac pobjedničkog pogotka bio je Leon Grgić, koji nije imao težak posao iz odbijanca nakon što je Luka Vušković iz slobodnjaka pogodio stativu.

"Mislim da smo mogli na puno bolji način završiti ovu utakmicu, ali svaka čast nama kao ekipi, dali smo sve do zadnje sekunde. Ovo nam je najbolja utakmica dosad koju smo odigrali, dali smo sve od sebe", podijelio je Vušković svoje dojmove u Dnevniku Nove TV.

Je li mu malo žao što nije debitirao za A reprezentaciju u utakmici protiv Gibraltara?

"Naravno da mi je žao jer to je ipak prva reprezentacija, ali gušt mi je i čast igrati i za U-21 i za sve mlađe uzraste. Presretan sam što sam uspio pomoći mladoj reprezentaciji."

"Po meni ide sve super"

Hoće li u studenom igrati za A reprezentaciju ili će opet biti na dispoziciji mladima?

"Iskreno, nemam pojma, ja ću davati sve od sebe kroz sezonu da budem što bolji. Drago mi je što izbornik Dalić toliko vjeruje u mene."

Što kaže na dosadašnji razvoj svoje karijere? Već je igrao u Hrvatskoj, Poljskoj, Belgiji, a trenutno je u Njemačkoj na posudbi iz Tottenhama.

"Po meni ide sve super, ne mogu se žaliti na ništa, presretan sam kako se sve odvija."

Koji su Vuškovićevi kratkoročni, a koji dugoročni ciljevi?

"Kratkoročno, osvojiti Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, a dugoročno, osvojiti što više trofeja."