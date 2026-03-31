Vuk napao ženu u Hamburgu, životinja uhvaćena u centru grada

Rijetki susret s vukom u sjevernonjemačkom Hamburgu završio je ozljedom žene, priopćila je policija. Incident se dogodio u središtu grada, a napad je izazvao zabrinutost među stanovnicima.

Životinja je kasnije iste večeri uhvaćena u blizini pristaništa Binnenalster pomoću zamke. Policija je izvijestila da je vuk prevezen s mjesta događaja, dok će Agencija za zaštitu okoliša odlučiti o daljnjim postupcima. Policija nije detaljnije objavila težinu ozljeda koje je žena zadobila.

Stručnjaci vjeruju da se radi o jednoj jedinki koja se proteklog vikenda kretala po četvrti Blankenese i okolnim naseljima. “Ne očekujemo da u gradu ima više vukova”, rekao je glasnogovornik policije. Norman Stier, stručnjak za vukove s Tehnološkog sveučilišta u Dresdenu, potvrdio je identitet životinje na temelju fotografija i videozapisa koje su poslali građani.

Vukovi su inače plahi i izbjegavaju ljude, a napadi na ljude izuzetno su rijetki. Bavarski državni ured za okoliš ističe da mladi vukovi ponekad mogu prići ljudima iz znatiželje, no većina se povlači kada ih se uoči. Studija Norveškog instituta za istraživanje prirode iz 2002. godine pokazala je da zdravi vukovi rijetko napadaju ljude, a većina incidenata povezana je s bjesnoćom, izazivanjem ili privikavanjem na hranu.